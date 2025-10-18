“La isla amigable”: Saint-Martin busca atraer turistas panameños con su fusión de cultura francesa y caribeña

El Caribe francés se promociona en Panamá: Saint-Martin incrementará frecuencias aéreas con Copa Airlines

• Copa Airlines conecta Panamá con Saint-Martin con tres vuelos semanales, frecuencia que aumentará a cuatro en enero de 2026 para atender el creciente interés turístico en la «isla amigable».

(18/Oct/2024 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Oficina de Turismo de Saint-Martin, el exclusivo destino del Caribe francés, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de una campaña especial de promoción enfocada en el público panameño. Con el lema “La isla amigable”, Saint-Martin busca posicionarse como una escapada ideal que conjuga el estilo de vida francés con el distintivo calor tropical, ofreciendo una mezcla única de lujo, cultura, gastronomía y naturaleza.

Priscillia Wachter, directora adjunta de la Oficina de Turismo, y Emile Louisy, jefe de Mercadeo de Latinoamérica y el Caribe de Saint Martin (lado francés), resaltaron que Panamá constituye un mercado turístico de gran importancia para el destino. Ambos países comparten similitudes en sus manifestaciones culturales, gastronomía y costumbres, producto de la histórica influencia caribeña.

Conectividad aérea clave: Copa Airlines aumenta frecuencias

Wachter destacó el rol fundamental de Copa Airlines, que actualmente conecta a Panamá con Saint-Martin mediante tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingos, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen al Aeropuerto Princess Juliana.

La directora adjunta anunció una mejora en la conectividad para el próximo año. “En enero de 2026, Copa agregará otro vuelo cada lunes. Así que tendremos cuatro vuelos por semana”, indicó Wachter. Esta red de rutas de Copa Airlines, con Panamá como hub, permite a su vez conectar a Saint-Martin con más destinos del continente americano. La isla ha experimentado este año un significativo incremento en el flujo de turistas, superando el 50% en comparación con el año anterior, siendo sus mercados principales Estados Unidos, Canadá y Europa.

Doce razones para descubrir Saint-Martin

El Jefe de Mercadeo de Latinoamérica y el Caribe esbozó doce razones principales que hacen de Saint-Martin un destino atractivo:

Dos en Uno: Es un territorio compartido entre dos naciones, lo que favorece una rica mezcla de culturas, con más de un centenar de nacionalidades presentes.

Es un territorio compartido entre dos naciones, lo que favorece una rica mezcla de culturas, con más de un centenar de nacionalidades presentes. Clima y playas: Posee un clima tropical ideal y 32 playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Posee un clima tropical ideal y 32 playas de arena blanca y aguas cristalinas. Idioma: Cuenta con dos idiomas oficiales (francés y holandés), además del inglés, español y criollo.

Cuenta con dos idiomas oficiales (francés y holandés), además del inglés, español y criollo. Gastronomía: Se distingue por una oferta culinaria de alta calidad, con más de 500 restaurantes en toda la isla.

Se distingue por una oferta culinaria de alta calidad, con más de 500 restaurantes en toda la isla. Conexión aérea: Mantiene conexiones diarias con el Caribe, Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Mantiene conexiones diarias con el Caribe, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Actividades y base de exploración: Ofrece una gran variedad de deportes acuáticos, actividades en la naturaleza, eventos culturales y es un excelente punto de partida para visitar islas cercanas como Anguila, San Bartolomé o Saba.

La Oficina de Turismo de Saint-Martin tiene programado un plan de promoción en Panamá que incluye entrenamientos detallados con agentes de viajes, además de una campaña de medios masivos que se llevará a cabo en conjunto con Copa Airlines para divulgar las bondades de “La isla amigable”.

Lugares imperdibles en el lado francés

Saint-Martin está dividida entre las Antillas francesas y neerlandesas. En el lado francés, los visitantes pueden disfrutar de:

• Marigot: La capital, donde se fusionan la arquitectura colonial francesa y un ambiente caribeño tradicional. Es posible visitar el fuerte militar histórico, construido en el siglo XVIII para la defensa del puerto, y probar los sabores locales en los restaurantes típicos conocidos como “les lolos”.

• Playa de Galisbay: Ubicada en el paseo marítimo de Marigot, es conocida por sus aguas turquesas y su arena blanca.

• Baie Nettlé: Una larga franja de arena que ofrece dos ambientes naturales: el lado del mar y el de la laguna, ideal para practicar deportes acuáticos como moto y esquí acuático.

• Pic Paradis: El punto más alto de la isla, a 424 metros sobre el nivel del mar, que proporciona vistas panorámicas espectaculares.

• Orient Bay y Anse Marcel: Playas hermosas que invitan a practicar diversas actividades acuáticas.