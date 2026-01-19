Santa Lucia Jungle Hacienda abre sus puertas como refugio exclusivo en la selva de Costa Rica

Autograph Collection inaugura Santa Lucia Jungle Hacienda en el corazón de la jungla costarricense

• Como parte del portafolio de Autograph Collection, esta propiedad de 84 habitaciones invita a los viajeros a una reconexión auténtica con la naturaleza bajo los estándares de sofisticación de Marriott Bonvoy.

(15/Ene/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- La cadena Marriott Bonvoy anunció la apertura oficial de Santa Lucia Jungle Hacienda, Autograph Collection, un refugio diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva en la naturaleza sin comprometer el confort. Ubicado estratégicamente a orillas del río Tárcoles y al pie del Parque Nacional Carara, el hotel se sitúa en una zona de transición entre el bosque árido y el tropical, permitiendo a los huéspedes acceder a uno de los ecosistemas más diversos de la región.

Arquitectura y servicios con esencia auténtica

El establecimiento cuenta con 84 habitaciones con vistas a la montaña, donde la comodidad refinada se mezcla con elementos arquitectónicos que rinden homenaje a las tradicionales haciendas costarricenses. Los espacios interiores han sido diseñados para proyectar un ambiente sereno y con carácter, alineado a la filosofía de independencia y originalidad que caracteriza a la marca Autograph Collection.

Dentro de su oferta de servicios, destaca un spa inspirado en el entorno natural con piscina al aire libre bajo cubierta, un club infantil y atención personalizada mediante servicio de mayordomo. Asimismo, la propiedad integra la figura del guía naturalista residente, aromaterapia seleccionada y listas de reproducción personalizadas para enriquecer la estancia de los visitantes.

Propuesta gastronómica de origen

La gastronomía en Santa Lucia Jungle Hacienda busca transmitir la esencia costarricense a través de tres pilares fundamentales:

• Casa del Río: Una interpretación moderna de la cocina tradicional con toques sofisticados.

• Bamboo Grill: Un espacio sensorial donde la selva circundante forma parte de la experiencia culinaria.

• La Cantina: Un punto de encuentro social enfocado en la autenticidad y los platos locales favoritos.

Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, señaló que la propiedad personifica el compromiso de la marca por contar historias auténticas, manteniendo una conexión íntima con su entorno natural.

Integración con Marriott Bonvoy

Como nuevo integrante del programa Marriott Bonvoy, los huéspedes de Santa Lucia Jungle Hacienda podrán acumular y canjear puntos durante su estancia, accediendo a beneficios en más de 10,000 destinos a nivel mundial. El hotel también incorpora la tecnología de la aplicación móvil de Marriott Bonvoy, facilitando una experiencia sin contacto y altos niveles de personalización para los socios del programa de lealtad.

Con esta apertura, el portafolio de hoteles independientes de Autograph Collection refuerza su presencia en Centroamérica, ofreciendo un refugio atemporal que combina la inmersión natural con el patrimonio cultural de Costa Rica.

