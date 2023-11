Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida anuncia agenda para celebrar año nuevo 2024

Celebra el Año Nuevo 2024 al estilo de los años 20 en Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida

(1/Nov/2023 – web) Panamá.- Santa Marta, Colombia.- ¡Las festividades de Fin de Año 2023 se acercan! Y con ellas, los eventos más icónicos del Caribe colombiano: San Silvestre Back to the 20’s y San Silvestre pa’ la Costa, que se realizarán el próximo 31 de diciembre en el Salón Tayrona y en el aclamado restaurante Cayeye.

“Nuestras espectaculares fiestas de San Silvestre no solo elevan el espíritu de fin de año y le dan la bienvenida a 2024, sino que además son la excusa perfecta para vivir en primera persona una experiencia culinaria y de entretenimiento de primera clase”, dijo Natalia Ortiz Ovalle, Director of Sales & Marketing, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida.

SAN SILVESTRE BACK TO THE 20’S

San Silvestre Back to the 20’s es un viaje encantador a la época dorada de los años 20, donde la elegancia se convierte en la clave para dar la bienvenida al 2024. En el icónico Salón Tayrona de Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida, serás testigo de una noche deslumbrante que contará con una actuación en vivo del finalista de Yo me Llamo en el papel de Marc Anthony, acompañado de una orquesta en vivo y DJ para mantener el ritmo en todo momento, hasta el amanecer.

Disfrutarás de un buffet internacional ilimitado y acceso a una barra libre de licores selectos para brindar por un año nuevo lleno de promesas. Por supuesto, no faltarán los cotillones, las uvas y los brindis de medianoche que marcan la transición a un nuevo capítulo en tu vida.

SAN SILVESTRE PA’ LA COSTA

Si eres de los que busca una experiencia informal y de rumba, San Silvestre pa’ la Costa en el restaurante Cayeye te sumergirá en la auténtica atmósfera costeña. Este imperdible evento celebra la riqueza cultural de la región Caribe, con la exclusiva presentación en vivo de BAZURTO ALL STARS y de JD OZ, para celebrar el año nuevo justo entre la Sierra Nevada y el Mar Caribe.

El buffet caribeño de San Silvestre pa’ la Costa te ofrece una variedad de deliciosos platillos típicos de la región, mientras que la barra de cocteles tropicales te recordará que estás frente a la mejor playa de Santa Marta: Playa Dormida. Y, por supuesto, no pueden faltar las tradicionales uvas y el brindis de medianoche que marcarán el Fin de Año 2023 y el Año Nuevo 2024.

FIESTA DE SAN SILVESTRE: BACK TO THE 20’S – SALÓN TAYRONA

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida

DOMINGO 31 DE DICMEBRE, 8 pm a 2 am

Adultos: $1.100.000 – Niños (5 a 12 años): $250.000

Dress code: formal

SAN SILVESTRE PA’ LA COSTA – CAYEYE RESTAURANTE

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida

DOMINGO 31 DE DICMEBRE, 8 pm a 2 am

Adultos: $980.000 – Niños (5 a 12 años): $250.000

Dress code: Tropical / casual

INFORMACIÓN Y RESERVAS

San Silvestre Back to the 20’s y San Silvestre pa’ la Costa son eventos abiertos al público. No es necesario estar hospedado para participar. Se requiere reserva previa por WhatsApp al +57-3175111997. La comida y las bebidas no aplican para llevar. Los cupos son limitados.