Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort reinicia operaciones con instalaciones renovadas

Hyatt anuncia la reapertura de Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort tras renovación

• El exclusivo resort solo para adultos en Cancún reabre sus puertas tras una transformación integral que eleva sus estándares de lujo y hospitalidad.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Hyatt Hotels Corporation anunció la reapertura oficial de Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, un complejo de lujo solo para adultos que opera bajo el concepto todo incluido. La propiedad, ubicada al norte de Cancún, concluyó una fase de renovación transformadora destinada a fortalecer la experiencia del huésped mediante la actualización de sus 424 suites y áreas comunes, reafirmando el compromiso de la marca con la excelencia en sus destinos emblemáticos.

Mauricio Martínez, gerente general de Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, señaló en tercera persona que estas mejoras significativas están diseñadas para elevar la estancia de los visitantes, ofreciendo una combinación de romance y relajación con acceso a campos de golf de clase mundial en un entorno costero privilegiado.

Diseño y alojamiento con esencia caribeña

La renovación de las habitaciones se centró en un concepto costero contemporáneo que utiliza texturas naturales y paletas de colores relajantes para crear refugios íntimos. Según la administración, la nueva distribución de las suites busca fomentar la desconexión y el descanso de las parejas en un ambiente de formas orgánicas inspiradas en el horizonte marino.

Para los huéspedes que requieren mayor exclusividad, el Preferred Club estrenó un edificio de dos niveles. Esta instalación incluye un lounge privado para registros en la planta baja y un restaurante con vistas panorámicas al océano en el nivel superior. Asimismo, se incorporó un club de playa privado de reciente construcción para ofrecer un entorno de descanso frente al mar.

Modernización de áreas sociales y bienestar

La reestructuración del resort incluyó la reubicación estratégica de puntos clave de servicio. El bar del lobby, Rendezvous, fue trasladado al antiguo lobby principal, mientras que el área de recepción se movilizó hacia una zona más próxima a las habitaciones para mayor comodidad de los clientes. Los espacios destinados a reuniones grupales también recibieron actualizaciones estéticas y tecnológicas.

En el ámbito del bienestar, se informó que el Secrets Spa se encuentra en proceso de mejora, con una fecha estimada de reapertura para mediados de febrero, cuando presentará sus nuevas experiencias de revitalización.

Evolución de la oferta gastronómica

La propuesta culinaria fue adaptada para ofrecer experiencias sensoriales más inmersivas. El club nocturno Desires y el Coco Café presentan atmósferas renovadas, mientras que el restaurante Portofino ha elevado su menú de especialidades italianas. Para mediados de febrero, el establecimiento Bordeaux evolucionará hacia un concepto de inspiración amazónica.

El complejo mantiene su ubicación privilegiada dentro de una comunidad privada, a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, y conserva su oferta de acceso gratuito a las instalaciones del vecino Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort.

