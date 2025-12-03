Hilton expande su portafolio en la región con Spark by Hilton Ponce: La nueva marca de economía premium

Ponce, Puerto Rico, estrena el primer hotel Spark by Hilton en el Caribe y América Latina

• La llegada de Spark by Hilton, la marca de más rápido crecimiento de Hilton, refuerza el compromiso de la compañía de duplicar su presencia en Puerto Rico y expandir su portafolio en la región.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Hilton (NYSE: HLT) anunció la apertura del Spark by Hilton Ponce, el primer hotel de esta marca de economía premium en el Caribe y América Latina, marcando un hito significativo en la expansión regional de la compañía. El establecimiento de $120$ habitaciones, ubicado en Ponce, Puerto Rico, y administrado por HI Development P.R.Corp, ofrece a los huéspedes servicios esenciales confiables y un servicio cálido a un precio accesible.

Maxime Verstraete, vicepresidente de gestión de marca de Hilton para el Caribe y América Latina, expresó que este hito abre un capítulo emocionante en la expansión de las marcas de Hilton en la región, al satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros y contribuir a la economía local.

Diseño y Comodidades del Spark by Hilton Ponce

El Spark by Hilton Ponce se encuentra estratégicamente a solo 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Mercedita, con fácil acceso a la Autopista 52 que conecta a Ponce con San Juan. Su ubicación cercana a atracciones culturales, el centro histórico y centros comerciales lo convierte en un punto de partida ideal para la exploración turística.

Experiencia de Alojamiento y Servicios

El hotel exhibe arquitectura española moderna y un patio tranquilo que acoge a los huéspedes. El lobby ha sido diseñado con opciones de asientos versátiles para mesas grupales o espacios de trabajo individuales.

Entre las comodidades que ofrece el hotel se incluyen:

• Desayuno caliente de cortesía.

• Estacionamiento gratuito.

• Piscina al aire libre y gimnasio.

• Más de 150 metros cuadrados de espacio flexible para eventos, con capacidad para 120 personas.

Alissa Kless, líder global de la marca Spark by Hilton, destacó que la marca ha tenido un crecimiento increíble desde su lanzamiento hace dos años, con más de 200 hoteles abiertos a nivel global. El objetivo es ofrecer una experiencia consistente y de alta calidad a un valor excepcional.

La Estrategia de Expansión de Hilton en la Región

Miguel Vega, presidente de HI Development P.R. Corp, destacó que la apertura del Spark by Hilton añade diversidad al mercado turístico del sur de Puerto Rico y confirma el compromiso de la corporación con el desarrollo turístico de Ponce.

Crecimiento Acelerado y Compromiso Regional

Spark by Hilton es una marca dedicada exclusivamente a la conversión, lo que ha impulsado su rápido crecimiento global, con más de 190 hoteles adicionales en el portafolio global de desarrollo. Su diseño innovador, tarifas accesibles y el apoyo de Hilton la hacen una opción atractiva para desarrolladores hoteleros.

El Spark by Hilton Ponce se suma a los más de $10$ hoteles que Hilton tiene en operación en Puerto Rico. La compañía tiene planes ambiciosos de duplicar su presencia en la isla durante los próximos cuatro años. En la región del Caribe y América Latina, Hilton opera aproximadamente $300$ hoteles y resorts, con más de 160 propiedades en diversas etapas de diseño y construcción. Los miembros de Hilton Honors, el programa de fidelización de la compañía, pueden aprovechar esta expansión para obtener beneficios de reserva y canje de puntos.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: