El exclusivo Spice Island Beach Resort de Granada recibe el título de Resort de Playa Líder 2025

Spice Island Beach Resort es nombrado el mejor resort de playa de Granada en los World Travel Awards

• El gerente Sheldon Keens-Douglas y la presidenta Janelle Hopkin recibieron el premio en Santa Lucía, destacando la dedicación de su equipo de más de 200 personas.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santa Lucía.- El Spice Island Beach Resort, un destacado refugio de lujo de propiedad local en Granada, ha reafirmado su posición de élite dentro del sector turístico caribeño. La propiedad fue galardonada con el título de Resort de Playa Líder de Granada 2025 en la prestigiosa Ceremonia de Gala del Caribe y América del Norte de los World Travel Awards (WTA), celebrada el 4 de octubre en Santa Lucía.

Este importante reconocimiento distingue la excelencia constante del Spice Island Beach Resort, su servicio profundamente personalizado y su firme compromiso con la auténtica hospitalidad granadina que lo caracteriza.

Dedicación al Lujo y la Hospitalidad Auténtica

Sheldon Keens-Douglas, gerente del resort, fue el encargado de recibir el premio durante la gala, que congregó a los principales actores de la industria turística regional.

«Es un verdadero honor ser reconocidos entre nuestros colegas, cada uno representando el estándar de excelencia en nuestra industria y región», comentó Keens-Douglas. El ejecutivo destacó que el premio es un «testimonio de la visión inquebrantable de la familia Hopkin» y, crucialmente, de la «dedicación de nuestro equipo de más de 200 personas» que se esfuerzan diariamente por crear experiencias vacacionales inolvidables.

Por su parte, Janelle Hopkin, presidenta y directora general del Spice Island Beach Resort, dedicó el triunfo a su personal. «Este reconocimiento es para todos los miembros de nuestra familia Spice», declaró. «Su pasión y profesionalismo en lo que hacen es lo que realmente nos distingue. Estoy profundamente agradecida con nuestro increíble equipo por ofrecer siempre la excelencia y con nuestros leales huéspedes».

Consolidación de la Excelencia Caribeña

El Spice Island Beach Resort no solo obtuvo esta distinción de los WTA; la propiedad ha sido un referente constante de lujo, habiendo recibido recientemente el codiciado premio AAA Five Diamond por noveno año consecutivo. Estos galardones consolidan al resort como un punto de referencia para la hospitalidad caribeña moderna.

Además de su victoria principal, el Spice Island Beach Resort fue nominado en otras cinco categorías clave en los World Travel Awards de este año, que incluyeron: El resort todo incluido líder de Granada, El principal resort de Granada, El principal resort de bodas de Granada, El resort todo incluido de lujo líder en el Caribe, y El resort líder del Caribe.

Los World Travel Awards, fundados en 1993, tienen el propósito de reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística global. La gala en Sandals Grande Saint Lucian fue la tercera parada del Grand Tour 2025 de la WTA, que busca a las organizaciones de viajes y turismo más destacadas del mundo.

En la foto: Sheldon Keens-Douglas (izquierda), gerente del resort Spice Island Beach Resort, es felicitado por el fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke, en la ceremonia de gala del Caribe y América del Norte en Santa Lucía.