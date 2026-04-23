Spice Island Beach Resort impulsa el turismo de reuniones con renovada oferta corporativa

Con el lanzamiento de su experiencia mejorada para reuniones, el resort introduce tecnología de última generación y programas de bienestar diseñados para optimizar el rendimiento ejecutivo.
Retiros ejecutivos y bienestar se fusionan en el Spice Island Beach Resort de Granada
• El galardonado establecimiento de Granada transforma sus instalaciones para ofrecer espacios de vanguardia orientados al liderazgo, la productividad y la conexión con la naturaleza.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) St. George’s, Granada.- Ante la creciente demanda de entornos tranquilos para la alineación ejecutiva, el Spice Island Beach Resort ha completado una renovación integral de su oferta de reuniones y eventos. Este reposicionamiento sitúa al establecimiento como uno de los principales destinos del Caribe para retiros de liderazgo, ofreciendo un entorno libre de distracciones que favorece la planificación estratégica en la famosa playa de Grand Anse.
Para incentivar este lanzamiento, el complejo ofrece un beneficio por tiempo limitado: los grupos que realicen sus reservas antes del 30 de junio obtendrán un 20% de descuento en el alquiler de espacios utilizando el código promocional CONFERENCE20. Esta iniciativa responde al crecimiento del 21% en las reservas de programas grupales y retiros ejecutivos en la región, según datos de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe.
Instalaciones tecnológicas y espacios modulares
El resort ha rediseñado sus áreas de trabajo para adaptarse a las necesidades de la colaboración híbrida actual. Entre las nuevas instalaciones destaca la Sala de reuniones de San Andrés, con capacidad para 50 personas, equipada con videoconferencia 4K y diseños modulares. Por otro lado, la Sala de juntas de St. Mark ofrece una suite ejecutiva para 12 personas con aislamiento acústico avanzado, ideal para negociaciones confidenciales y planificación de alto nivel.
Sheldon Keens-Douglas, gerente del Spice Island Beach Resort, señaló en tercera persona que los ejecutivos actuales buscan la claridad y concentración de una reunión fuera de la oficina, evitando la formalidad tradicional de los centros de conferencias. El directivo destacó que el entorno natural de la propiedad inspira de forma orgánica el pensamiento creativo y fomenta conexiones más significativas entre los líderes.
Productividad y bienestar ejecutivo
La propuesta del resort integra elementos científicos para mejorar la resolución de problemas, basándose en estudios que asocian la interacción con la naturaleza con un aumento en la capacidad creativa. Por ello, la oferta incluye sesiones de meditación matutina en la playa, pausas de movimiento guiadas y menús culinarios diseñados para mantener niveles óptimos de energía durante las jornadas laborales.
A través de planificadores de retiros internos, el Spice Island Beach Resort personaliza cada encuentro según los objetivos específicos de la organización, desde talleres de cultura organizacional hasta alineación estratégica, garantizando un equilibrio entre la tecnología de punta y el bienestar integral del equipo directivo.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *