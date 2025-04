Summer Black Friday: Blue Diamond Resorts revoluciona tus vacaciones en el Caribe

Vacaciones en el Caribe con descuentos del Summer Black Friday

(10/Abr//2025 – web – Panama24Horas) ST. MICHAEL, Barbados.- Blue Diamond Resorts sorprende nuevamente con el lanzamiento de su campaña “Summer Black Friday”, una promoción exclusiva que brinda a los viajeros acceso temprano a las mejores ofertas del año. Disponible por tiempo limitado del 9 al 30 de abril de 2025, esta campaña ofrece ahorros extraordinarios en su portafolio de resorts todo incluido ubicados en los destinos más deseados del Caribe.

La iniciativa responde al creciente interés de los viajeros por reservar con antelación y aprovechar experiencias únicas antes de que se agoten. Bajo la tendencia FOMOT (Fear of Missing Out on Travel), la campaña busca motivar a los vacacionistas a asegurar su próxima escapada con descuentos irresistibles y beneficios exclusivos, especialmente para quienes planeen viajar entre abril y septiembre de 2025.

Los resorts destacados incluyen:

• Royalton CHIC Antigua: Experiencias románticas en sus nuevas suites sobre el agua.

• Hideaway at Royalton Blue Waters: Retiros de bienestar para adultos en un entorno paradisíaco.

• Royalton Punta Cana: Vacaciones familiares inolvidables frente al mar.

Además de un servicio de clase mundial, los resorts ofrecen una mezcla única de lujo moderno y experiencias personalizadas para todo tipo de viajeros. Con marcas como Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts y Mystique by Royalton, cada propiedad redefine el concepto de todo incluido y garantiza momentos memorables.