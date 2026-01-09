Inicia temporada alta de avistamiento de ballenas en Los Cabos con especial énfasis en el mercado latino

Hoteles de Los Cabos impulsan el avistamiento de ballenas tras nueva conexión aérea con Panamá

• Con el arribo de gigantes marinos al Mar de Cortés, Los Cabos consolida su oferta turística combinando infraestructura de lujo con experiencias únicas de vida silvestre.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Cabos, México.- Con la llegada del primer trimestre del año, Los Cabos se posiciona como el escenario predilecto para el avistamiento de ballenas, un fenómeno natural que convoca a miles de viajeros de América Latina hacia la costa del Pacífico mexicano. Aunque la temporada oficial comprende del 15 de diciembre al 15 de abril, el periodo entre enero y marzo se identifica como el más propicio para observar la mayor concentración de ejemplares en el Mar de Cortés y el Océano Pacífico.

Los cetáceos, que incluyen especies como la ballena gris, jorobada y azul, realizan un viaje migratorio de hasta 10,000 kilómetros desde las frías aguas de Alaska y Canadá. Su objetivo es encontrar en las costas de Baja California Sur las condiciones térmicas ideales para los procesos de reproducción y el nacimiento de sus crías, ofreciendo un espectáculo natural inigualable para los visitantes.

El sector hotelero de la zona ha emitido un llamado especial al público latinoamericano para aprovechar la mejora en la conectividad aérea. Específicamente, se destaca la nueva ruta de vuelos con escala en Panamá, iniciada el pasado 4 de diciembre por COPA Airlines, la cual facilita el acceso de los turistas regionales a este destino que fusiona paisajes desérticos con el entorno marino.

Leonel Reyes, director para América Latina de Hard Rock Hotels An-All Inclusive Experience, señaló en representación del Hard Rock Hotel Los Cabos que la propiedad ya recibe un flujo importante de turistas interesados en esta actividad. «Invitamos a los viajeros de toda Latinoamérica a que se animen a venir a Los Cabos entre enero y marzo para vivir esta increíble experiencia, aprovechando la mayor oferta de vuelos que hoy existe», expresó Reyes.

Atractivos complementarios del destino

Además del avistamiento de ballenas, la región ofrece una variada infraestructura que permite realizar paseos en camello, recorridos en buggies por la playa y navegación al atardecer. El ejecutivo destacó que, a diferencia de otros puntos de observación en la región, Los Cabos permite el contacto con la fauna marina en temperaturas cálidas y en un entorno de servicios de alto nivel.

Como parte de la estrategia de promoción, se han coordinado visitas con agencias de viajes y turoperadores para potenciar la visibilidad de esta experiencia de conexión con la vida marina. Con estas acciones, Los Cabos busca consolidarse como el destino de invierno preferido para el mercado latinoamericano, fundamentado en su riqueza natural y su robusta capacidad hotelera.

