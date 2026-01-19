El viajero de lujo en 2026 priorizará la sostenibilidad y las experiencias regenerativas

Nayara Resorts define las nuevas tendencias para el viajero de lujo en Panamá y Costa Rica

• Para el año 2026, la exclusividad en el sector hotelero se medirá por la profundidad de la experiencia, la conexión con la naturaleza y el impacto positivo en el ecosistema local.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector hotelero de alta gama atraviesa una metamorfosis profunda de cara al año 2026. La exclusividad ya no se fundamenta únicamente en la opulencia material, sino en la autenticidad del destino y la huella positiva que el trayecto deja en el entorno. En este escenario, el viajero de lujo actual prioriza experiencias que ofrezcan una conexión genuina y transformadora con el ecosistema.

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, afirma que la verdadera moneda del sector en 2026 es el tiempo y la paz mental. Según el directivo, el viajero de lujo busca ser inspirado a través del lujo regenerativo, un enfoque donde cada estancia contribuye directamente al bienestar del huésped y a la restauración de la biodiversidad local.

Tendencias del lujo regenerativo y bienestar profundo

La sostenibilidad ha evolucionado hacia la regeneración activa. Los huéspedes buscan programas de reforestación o conservación marina, convirtiendo su viaje en una inversión en el destino. Esta tendencia se complementa con el «wellness profundo», que integra terapias ancestrales, programas de sueño personalizados y una alimentación basada en el concepto «Farm-to-Table» (de la granja a la mesa).

En el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial actúa como un «mayordomo invisible» para anticipar necesidades, mientras que los procesos de registro se vuelven fluidos (frictionless) mediante biometría. No obstante, el diseño de la experiencia garantiza momentos de desconexión intencional para preservar la privacidad y la inmersión cultural, lejos de las aglomeraciones.

Compromiso ambiental en Panamá y Costa Rica

Nayara Resorts aplica estos principios en sus propiedades regionales. En Costa Rica, las construcciones priorizan la luz natural y el uso de materiales sostenibles en estructuras elevadas para no afectar la flora y fauna. La filosofía gastronómica se centra en productos «KM 0», utilizando únicamente ingredientes frescos y de temporada suministrados por proveedores responsables.

Por su parte, Nayara Bocas del Toro, en Panamá, destaca por sus villas construidas sobre pilotes que preservan el flujo natural del agua y el lecho marino. El complejo utiliza iluminación LED, sistemas de climatización inteligentes y una avanzada red de cosecha de agua de lluvia con capacidad para 100,000 galones. Además, el hotel prohíbe el contacto con corales, protege los manglares y elimina los plásticos de un solo uso, promoviendo prácticas de snorkel y buceo responsable.

El futuro del turismo de alta gama

Jonathan Rojas indica que destinos como Panamá y Costa Rica se consolidan como referentes de ultra-lujo gracias a su biodiversidad y su capacidad para ofrecer privacidad absoluta. El viajero de lujo de 2026 valorará la narrativa detrás de cada elemento y la conexión directa con las comunidades locales, priorizando el bienestar interno sobre la ostentación externa. Los resorts que logren integrar una operación regenerativa con una personalización fluida definirán la excelencia en esta nueva era del turismo global.

