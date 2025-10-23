Expertos de la industria turística debaten el futuro del viajero latinoamericano

Marriott International analiza las tendencias del viajero latinoamericano para 2026

• Un panel virtual con representantes de aerolíneas, destinos y la hotelería coincidió en el auge del turismo experiencial, el modelo todo incluido y la necesidad de personalización para el viajero latinoamericano.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Marriott International, compañía hotelera con fuerte presencia en el Caribe y Latinoamérica (CALA), organizó un panel virtual para discutir las tendencias, prioridades y hábitos que están moldeando al viajero latinoamericano y el futuro del turismo en la región. El encuentro, que reunió a seis líderes de la industria, se centró en las expectativas para las próximas vacaciones de fin de año e inicios de 2026.

Tendencias y Prioridades del Viajero Latinoamericano

El panel, titulado «El Viajero Latinoamericano: Tendencias, Prioridades y el Futuro del Turismo», fue moderado por la periodista Maia Chacra y contó con la participación de Louise Bang, Chief Commercial Officer de Marriott CALA; Paola Castaño, Gerente Regional de Ventas de países Andinos de Copa Airlines; Rafael Durand, Director de Operaciones de Price Travel Holding; Fernando Esqueda, Director de Ventas México Centro de Aeroméxico; Carolina Pérez, Directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana en México; y Carlos Martínez, Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

Durante el diálogo, se abordó la importancia de establecer conexiones genuinas con los consumidores en el entorno digital y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías están impactando la personalización de las experiencias de viaje.

El Auge del ‘All-Inclusive’ y el Turismo Experiencial

Entre las tendencias principales que surgieron, destacaron la creciente popularidad del modelo de resort todo incluido (all-inclusive) y el auge del turismo experiencial en América Latina.

Según Louise Bang, de Marriott CALA, las encuestas de la compañía señalan que el 89% de los latinoamericanos ya ha visitado resorts todo incluido y el 87% está dispuesto a repetir. La ejecutiva enfatizó que los viajeros de la región buscan experiencias integrales y memorables, ligadas a sus pasiones, ya sea el deporte, el entretenimiento, la cultura o la gastronomía.

A nivel de destinos, las capitales están transformando su oferta. Carlos Martínez, del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, comentó que la ciudad se prepara para el Mundial de 2026 con una ambiciosa agenda cultural que incluye Fan Fests y más de 100 exposiciones en museos. Subrayó la necesidad de una estrecha colaboración entre el sector privado y las instituciones para optimizar la experiencia del visitante.

Lealtad, Conectividad y Personalización

Los expertos coincidieron en que cultivar la lealtad de los clientes requiere fortalecer las relaciones a largo plazo mediante experiencias sostenibles, auténticas y altamente conectadas.

Fernando Esqueda, de Aeroméxico, señaló que la aerolínea está invirtiendo en mejorar cada etapa del viaje, desde la oferta gastronómica y el contenido a bordo, hasta la incorporación de conectividad Wi-Fi en toda su flota. Además, la compañía ha lanzado herramientas como su E-SIM y está ampliando su red de destinos directos a Cartagena, Cali, Punta Cana, Filadelfia y, próximamente, San Juan, Puerto Rico.

Por su parte, Paola Castaño de Copa Airlines, resaltó la expansión de la red de rutas, alineada con la búsqueda de experiencias únicas por parte de los viajeros. La aerolínea sumó San Diego, California, a su lista de destinos en Estados Unidos y anunció nuevas rutas en el Caribe hacia San José del Cabo (México), Salvador de Bahía (Brasil), Puerto Plata y Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

Carolina Pérez, de la Oficina de Turismo de República Dominicana, explicó que el país está evolucionando su propuesta para impulsar activamente experiencias inmersivas que cubren naturaleza, aventura y cultura, las cuales complementan la fortaleza del modelo todo incluido, ejemplificado por la reciente apertura del primer hotel W All-Inclusive del mundo en Punta Cana. Mencionó que el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones) es un gran multiplicador que busca una conexión más auténtica con el país y que tiende a extender su estancia.

Finalmente, Rafael Durand, de PriceTravel Holding, se refirió al rol transformador de la tecnología. Afirmó que, en un entorno con exceso de información, la oportunidad radica en la capacidad de generar, entender e interpretar datos para ofrecer productos más relevantes y personalizados a través de sus plataformas multilínea de negocio.

Con esta iniciativa, Marriott International reafirma su rol en la discusión sobre el futuro del turismo en América Latina y su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras que satisfagan las nuevas expectativas del viajero latinoamericano.