The Artisan DC by Marriott presenta su nueva carta de room service

• Exquisitas preparaciones con ingredientes frescos y servicio de lujo a la puerta de tu habitación

• El room service de The Artisan DC es sinónimo de gastronomía personalizada y experiencias elevadas

(24/Jul/2023 – web) Bogotá, Colombia.— The Artisan DC Hotel – Autograph Collection by Marriott —una propiedad operada por oxoHotel que hace parte del portafolio Marriott Bonvoy de 30 marcas extraordinarias— presentó hoy su innovadora carta de Room Service, con exquisitas opciones innovadoras, nutritivas y orgánicas y un servicio de lujo que llegan directo a tu habitación en cuestión de minutos.

Ubicado en el corazón vibrante del Distrito Financiero de Bogotá, en la Calle 72 # 5-51, The Artisan DC Hotel – Autograph Collection by Marriott es un upper-upscale que captura la esencia bogotana a través de una decoración que desborda en historia y evolución te sorprende continuamente por su originalidad, carácter cosmopolita y detalles poco comunes que reflejan el encanto santafereño a través de espacios y experiencias de alto nivel.

“Nuestra nueva carta de Room Service ha sido diseñada como un servicio gourmet de calidad que llega a la puerta de tu habitación convertido en creaciones exquisitas, nutritivas y de alta calidad”, aseguró Alejandra Castañeda, Gerente General de The Artisan DC Hotel – Autograph Collection by Marriott. “Bien sea que llegues extenuado luego de una tarde de shopping por el Centro Andino, al finalizar tu jornada laboral o para refrescarte después de hacer ejercicio, nuestro menú de Room Service es ideal para personas en movimiento, como tu”.

El menú de Room Service de The Artisan DC Hotel, Autograph Collection by Marriott, está basado en ingredientes locales con preparaciones magistrales y técnicas internacionales. Muchas opciones están disponibles ‘para llevar’, son amigables con la seguridad de las aerolíneas e incluso puedes recogerlas en The Cooper Lounge Bar —nuestro aclamado bar tipo ‘speak easy’ ubicado en los bajos del hotel— cuando no tengas tiempo.

COMIDA GOURMET JUSTO A TU PUERTA

Entre los menús más sobresalientes de la nueva carta de Room Service disponible en The Artisan DC Hotel, Autograph Collection by Marriott, se incluye Tartar de Salmón fresco, marinado con una mezcla de soya y mostaza, sobre tomate, aguacate y quinoa al perejil, por COP$33.100. Si tu elección es la carne, puedes optar por un Entrecote a la Parrilla: 200 gramos de corte de res al grill, acompañado de papa en cascos y aderezo de queso azul, por COP$62.000.

Los entremeses están dominados por la Tabla Ibérica: Grandiosa selección de quesos y jamones, entre serrano, chorizo español, cábano, queso holandés y mozzarella, acompañando de aceitunas y tostadas de pan, COP$56.000. El aclamado Fish and Chips es la elección ideal cuando de compartir se trata: Tiras de pescado de temporada crocante con casquitos de papa y mayonesa picante, COP$59.400.

Además de optar por una variedad de hamburguesas, entre Blue Cheese Burger: 200 gramos de carne Angus certificada (BAC) a la parrilla con queso azul, cebollas, pimentones asados y queso mozzarella fundido, COP$61.000; o Cooper Burger: 200 gramos de carne Angus certificada (BAC) al grill, cebolla caramelizada, tocineta y queso mozzarella fundido, COP$61.000; puedes elegir entre Sándwiches Filadelfia, COP$39.000; Club Sandwich, COP$41.000; o Crispy Chicken: pollo crocante sobre coleslaw y pepinillos en pan dorado de papa.

También puedes elegir entre una variedad de exquisitas pizzas recién horneadas, entre Pepperoni, Mexican y Hawaii, todas preparadas con salsa napolitana artesanal de la casa, COP$49.000 cada una.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Para mayor información y reservas llama al (+57) 601-4824202 o envía un mensaje al email: reservasartisan@oxohotel.com.

Vía Relevanz