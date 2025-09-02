The Luxury Collection debuta en Barbados con la reapertura del icónico Colony Club

The Luxury Collection se expande en el Caribe con la incorporación del Colony Club en Barbados

Tras una meticulosa renovación, el histórico Colony Club, ubicado en la Costa Platino de Barbados, vuelve a recibir huéspedes como parte de The Luxury Collection , ofreciendo una experiencia de lujo renovada y auténtica.

The Luxury Collection hace su debut en Barbados con la incorporación del Colony Club, una propiedad legendaria que ha sido cuidadosamente restaurada para ofrecer una experiencia de viaje sofisticada y arraigada en la cultura local.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Marriott International ha anunciado la gran reapertura del Colony Club, a Luxury Collection Resort, Barbados, lo que marca la llegada de The Luxury Collection a este destino. El icónico establecimiento, ubicado en la Costa Platino de Barbados, ha sido meticulosamente renovado para fusionar el encanto colonial con el lujo contemporáneo. Originalmente una residencia privada, el resort ha sido un referente de la hospitalidad en la isla por más de siete décadas.

La transformación del Colony Club, dirigida por Marriott International, incluyó el rediseño de sus habitaciones, la mejora de sus espacios de bienestar y una propuesta culinaria de primer nivel. El objetivo es honrar la herencia de la isla y consolidar el resort como una «Destination Authority®» en la región. Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, afirmó que esta reapertura “establece un nuevo estándar de lujo en Barbados: aquel que respeta la tradición y al mismo tiempo responde al deseo del viajero de hoy que exige vivir experiencias más significativas”.

El nuevo diseño de las habitaciones combina la elegancia moderna con el encanto colonial, utilizando muebles personalizados y una paleta de colores inspirada en el océano. Los huéspedes pueden disfrutar de piscinas estilo laguna, jardines tropicales y un servicio personalizado que busca anticipar todas sus necesidades.

Alex Fiz, director general del portafolio Barbados Collection, destacó que la renovación se ha centrado en preservar el legado del resort, mientras se perfeccionan cada uno de los detalles. “Esta reapertura no solo consiste en presentar un resort remodelado, sino la ocasión perfecta para dar la bienvenida a quienes lo han atesorado durante generaciones y abrir sus puertas a nuevos viajeros que deseen descubrir su atractivo atemporal”, señaló.

La oferta gastronómica del Colony Club se basa en ingredientes frescos y locales, con espacios al aire libre y vistas impresionantes. El restaurante principal, Laguna, ofrece una propuesta de clásicos barbadenses, mientras que el Sunset Bar & Deck es ideal para disfrutar de cócteles junto a la playa. El resort también presenta el Rum Vault, un exclusivo salón de cata con más de 150 rones de todo el mundo, dirigido por un Rum Ambassador y un Vault Chef.

Para el bienestar, The Spa at Colony Club ofrece tratamientos holísticos inspirados en las tradiciones de la isla. Las actividades incluyen clases de cocina en el huerto orgánico, un gimnasio y deportes acuáticos como esquí acuático y wakeboard. El Colony Club operará bajo el plan europeo, permitiendo a los huéspedes diseñar su propia experiencia gastronómica. El resort es parte del programa de viajes Marriott Bonvoy.