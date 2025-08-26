The Santa Maria Hotel destaca entre los Mejores Lugares para Trabajar en Latinoamérica

Empresa panameña en el ranking 2025 de Great Place to Work: The Santa Maria Hotel

El hotel es la única empresa panameña reconocida este año por Great Place to Work®, destacando por su cultura organizacional centrada en el bienestar de sus colaboradores.

Este logro reafirma el compromiso de The Santa Maria Hotel con la excelencia en hospitalidad y el desarrollo profesional de su equipo humano.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, ha sido reconocido como uno de los 100 Mejores Lugares para Trabajar en América Latina™ 2025, ocupando la posición #63 en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas. Este logro posiciona al hotel como la única organización panameña incluida en el prestigioso ranking elaborado por Great Place to Work®.

La distinción celebra el compromiso del hotel con sus colaboradores, quienes son considerados el eje central de su operación. “Nuestros asociados están en el centro de todo lo que hacemos,” expresó Héctor Rodríguez Ladevéze, gerente general de la propiedad. “Este reconocimiento es una celebración de su pasión, compromiso y espíritu de hospitalidad. Juntos no solo estamos desarrollando a Panamá como un destino turístico de primer nivel a través de la excelencia, sino también demostrando que la hospitalidad puede ser un camino inspirador y significativo para construir el futuro de cada persona.”

El ranking de Great Place to Work® evalúa la capacidad de las empresas para fomentar culturas organizacionales sólidas, enfocadas en el bienestar, la inclusión y el desarrollo profesional. En esta edición, se consideraron las experiencias de más de 2.4 millones de colaboradores, representando a 4.3 millones de profesionales en toda la región.

Con este reconocimiento, The Santa Maria Hotel reafirma su compromiso con una cultura laboral excepcional que promueve la excelencia y fortalece su promesa de ofrecer una hospitalidad memorable. La inclusión en esta lista no solo valida sus prácticas internas, sino que también proyecta a Panamá como un referente regional en calidad laboral dentro del sector turístico.