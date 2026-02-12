The Santa Maria Hotel recibe la distinción Forbes Travel Guide Recommended Rating 2026

Forbes Travel Guide reconoce la excelencia de The Santa Maria en su listado de lujo 2026

• Esta distinción posiciona a la propiedad panameña dentro de un selecto grupo global evaluado por la Forbes Travel Guide, reafirmando el potencial de Panamá como destino de lujo.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, Panama City reafirmó su compromiso con la excelencia en la hospitalidad al ser reconocido con el Forbes Travel Guide Recommended Rating 2026. Esta distinción es otorgada por el sistema de calificación global más prestigioso en la industria del lujo, el cual evalúa de manera independiente a hoteles, restaurantes, spas y cruceros en todo el mundo.

Estándares de clase mundial en Panamá

Este logro posiciona a la propiedad entre los hoteles recomendados por Forbes Travel Guide para el año 2026, consolidando su reputación como un destino referente dentro del portafolio de hospitalidad de alta gama en la región. El reconocimiento confirma que el hotel ofrece una experiencia sobresaliente, alineada con los más exigentes estándares internacionales de servicio, confort y atención personalizada en cada estancia.

Héctor Rodríguez, General Manager del hotel, comentó en tercera persona que este reconocimiento representa un orgullo para todo el equipo de trabajo. Según el directivo, este logro no solo valida el nivel de los servicios ofrecidos, sino que también contribuye a posicionar a Panamá como un destino de lujo a nivel internacional, resaltando el talento y la dedicación de los profesionales que integran el gremio hotelero del país.

Un riguroso proceso de evaluación

Las calificaciones de Forbes Travel Guide se determinan mediante evaluaciones exhaustivas realizadas por inspectores altamente capacitados. Estos especialistas analizan cada propiedad basándose en normas rigurosas que priorizan la calidad del servicio y la experiencia integral del huésped por encima de las instalaciones físicas.

Con este anuncio, que ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la organización evaluadora, The Santa Maria se integra a la selecta lista mundial de establecimientos que demuestran un desempeño superior en la hospitalidad de lujo contemporánea. El reconocimiento subraya la capacidad del hotel para competir en los mercados más exclusivos del turismo global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: