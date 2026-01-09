Hilton anuncia la apertura del nuevo Tru by Hilton Puebla Angelopolis en México

Tru by Hilton Puebla Angelopolis expande la presencia de la marca en el país

• Con esta apertura, Hilton fortalece su portafolio en México al introducir una propuesta hotelera accesible en una de las zonas comerciales de mayor crecimiento en Puebla.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Puebla, México.- Hilton (NYSE: HLT) confirmó la apertura de Tru by Hilton Puebla Angelopolis, una propiedad que marca el debut de esta marca en la ciudad de Puebla. El hotel está diseñado para el viajero contemporáneo que prioriza la relación calidad-precio mediante una experiencia dinámica y accesible. Esta incorporación se suma al portafolio de la cadena en México, donde ya operan bajo este concepto el Tru by Hilton Saltillo y Tru by Hilton Monterrey Fundidora.

Maxime Verstraete, vicepresidente de gestión de marca para el Caribe y América Latina en Hilton, señaló que la apertura de Tru by Hilton Puebla Angelopolis destaca el compromiso de la compañía por brindar mayores opciones y flexibilidad a los huéspedes. Verstraete destacó que el diseño dinámico y las áreas compartidas de la propiedad permiten atender tanto a viajeros de negocios como de ocio, optimizando a su vez la eficiencia operativa para propietarios y visitantes.

Ubicación estratégica y servicios de valor

El establecimiento se localiza en el distrito Angelópolis, un área clave por su desarrollo comercial y de estilo de vida. Su ubicación permite un acceso directo a centros de oficinas, centros comerciales, gastronomía y entretenimiento. Además, cuenta con una conexión fluida hacia el centro histórico de Puebla y se sitúa a 36 kilómetros del Aeropuerto Internacional.

La propuesta de Tru by Hilton Puebla Angelopolis se centra en la comodidad y la funcionalidad. El edificio cuenta con un lobby abierto y multifuncional diseñado para el trabajo y la socialización. Entre sus servicios principales se incluyen:

• Desayuno de cortesía en todas las estancias.

• Mercado disponible las 24 horas con variedad de refrigerios.

• Conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.

• Gimnasio totalmente equipado.

Adicionalmente, debido a su cercanía con el hotel Hilton Garden Inn Puebla Angelopolis, los huéspedes tienen acceso a servicios complementarios como restaurante de servicio completo, piscina y salones de reuniones con capacidad para 320 personas.

Tecnología y expansión regional

Las habitaciones del hotel han sido proyectadas con acabados modernos y ventanales amplios para maximizar la iluminación y el espacio. En el ámbito tecnológico, los huéspedes pueden utilizar la aplicación móvil Hilton Honors para realizar check-in, seleccionar su habitación y utilizar la Digital Key (llave digital).

Tru by Hilton Puebla Angelopolis se integra al programa de lealtad Hilton Honors, que ofrece beneficios exclusivos como tarifas preferenciales y flexibilidad en el uso de puntos. Actualmente, Hilton gestiona un plan de desarrollo que supera las 150 propiedades en el Caribe y América Latina. En México, la marca Tru proyecta la suma de nueve propiedades adicionales en los próximos años, consolidándose como uno de los segmentos de mayor crecimiento para la cadena internacional.

