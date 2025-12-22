Líderes del turismo del Caribe y ejecutivos de cruceros trazan ruta de resiliencia en Miami

Organización de Turismo del Caribe y Royal Caribbean fortalecen alianzas tras el huracán Melissa

• Durante el segundo Fin de Semana Anual del Caribe, líderes del sector público y privado acordaron impulsar políticas basadas en datos y ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes.

(20/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE. UU.- Tras los impactos generados por el huracán Melissa el pasado mes de octubre, ministros, directores y ejecutivos del sector se congregaron en la denominada «Cumbre Icónica» a bordo del Icon of the Seas. El evento, organizado en el marco del segundo Fin de Semana Anual del Caribe de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), tuvo como objetivo central debatir el fortalecimiento del turismo del Caribe mediante la resiliencia y la cooperación estratégica entre la industria de cruceros y los gobiernos locales.

Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, detalló la respuesta inmediata de la compañía ante la reciente crisis climática. La empresa coordinó el envío de más de 100 palés de suministros esenciales, generadores y alimentos al puerto de Falmouth, en Jamaica, reafirmando su compromiso con las comunidades afectadas. Bayley enfatizó que la naviera se considera una parte integral de la región y destacó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos para asistir a los destinos en tiempos de emergencia.

Innovación y sostenibilidad en el sector cruceros

El presidente de la CTO y ministro de Turismo de Barbados, Ian Gooding-Edghill, expresó su agradecimiento a los socios regionales por el apoyo brindado a Jamaica y Haití. Durante su intervención, subrayó que el futuro del turismo del Caribe depende de la capacidad de reinventar modelos de negocio a través de la innovación y la conectividad. Gooding-Edghill hizo un llamado a implementar políticas basadas en datos que prioricen el bienestar de las comunidades locales por encima del crecimiento masivo sin planificación.

Por su parte, la representación de Royal Caribbean Group presentó sus avances en iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la implementación de tecnologías ambientales, sistemas de energía en tierra y el desarrollo de infraestructura portuaria capaz de resistir eventos meteorológicos extremos. Estas acciones buscan alinear la operación de los cruceros con los objetivos de desarrollo sostenible que exigen los destinos caribeños.

Empleo y planificación estratégica

Uno de los puntos clave de la cumbre fue la necesidad de una planificación maestra que permita a los destinos gestionar el flujo de visitantes de manera equilibrada. Bayley instó a los líderes gubernamentales a colaborar en la expansión de las vías de empleo para la juventud caribeña, eliminando las barreras históricas que dificultan la participación laboral en la industria de cruceros.

A pesar de los retrocesos causados por la temporada ciclónica, la región recibió a millones de visitantes en 2025. El mensaje final de la cumbre fue decisivo: ante el aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas, la resiliencia debe ser el eje transversal de cada plan económico. El encuentro concluyó recordando que el turismo es un motor vital para las economías regionales y que asegurar su estabilidad es una responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena de valor.

Foto: El presidente de la CTO, Ian Gooding-Edghill (izquierda), con el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, después de la Cumbre Icónica