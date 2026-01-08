La CTO confirma que el Turismo del Caribe continúa abierto y con reservas sólidas

Un Caribe: Experiencias Infinitas marca la estrategia del Turismo del Caribe en 2026

• Con vuelos y cruceros en pleno funcionamiento, la CTO destaca la capacidad de respuesta de la región y la flexibilidad del sector hotelero para garantizar los planes de viaje.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Barbados.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) y sus 25 destinos miembros informaron que mantienen un monitoreo constante sobre la situación geopolítica en Venezuela, reafirmando que el Turismo del Caribe se mantiene resiliente y estable. Tras abordar las interrupciones experimentadas por los viajeros debido al cierre temporal del espacio aéreo el pasado fin de semana, la organización destacó la capacidad de la región para gestionar factores externos sin afectar la continuidad de la industria.

Operatividad y respuesta del sector

La CTO agradeció la colaboración de las aerolíneas asociadas, las cuales incrementaron su capacidad para facilitar el transporte de los pasajeros. Asimismo, se reconoció la flexibilidad del sector hotelero para brindar apoyo a los huéspedes que resultaron afectados por las recientes contingencias. A pesar de estos eventos, los vuelos y cruceros dentro de la región continúan operando con normalidad, mientras que las reservas anticipadas muestran una tendencia positiva y abundante.

Estrategia para 2026: Un Caribe, Experiencias Infinitas

Para el presente año, la región ha adoptado el tema «Un Caribe: Experiencias Infinitas», una iniciativa que busca proyectar una zona unificada y diversa. La organización asegura que el Turismo del Caribe ofrece una infraestructura que incluye desde resorts de clase mundial y hoteles boutique hasta ecoaventuras, apoyados por la hospitalidad característica de su población.

Compromiso con la seguridad del visitante

La declaración institucional enfatiza que la región ofrece un entorno seguro para explorar playas, festivales patrimoniales y gastronomía de alto nivel. La CTO insta a los viajeros a mantener sus planes de visita, garantizando que los destinos están preparados para ofrecer una experiencia sin complicaciones. La entidad reafirma que el motor económico de la región sigue protegido y listo para recibir a socios y visitantes de todo el mundo.

