UNICO 18°77° Hotel Montego Bay marcará la llegada de la cadena premium a Jamaica

Con 451 habitaciones, una variada oferta gastronómica a la carta y un centro de bienestar integral, el complejo busca fusionar el lujo contemporáneo con la identidad local.
Lujo y bienestar definirán la experiencia en el nuevo UNICO 18°77° Hotel Montego Bay
• La marca de hospitalidad de alta gama prepara su desembarco en la costa norte de Jamaica con un exclusivo complejo todo incluido y solo para adultos.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La nueva era de la hotelería premium —más conectada con los destinos, su cultura y gastronomía— tendrá una nueva dirección en Jamaica. UNICO Hotel Collection anunció la próxima apertura de UNICO 18°77° Hotel Montego Bay, un exclusivo resort todo incluido y solo para adultos, que marcará la llegada oficial de la marca a esta isla caribeña. Si bien aún no hay una fecha oficial de inauguración, la propiedad estará disponible muy pronto para todos los viajeros latinos que busquen autenticidad, bienestar y experiencias locales.
Diseño contemporáneo e identidad cultural
Ubicado en la costa norte de Jamaica, famosa por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, esta tercera propiedad de la colección buscará combinar el lujo contemporáneo, el bienestar y una profunda conexión con la cultura local. La propuesta seguirá el exitoso concepto que la marca ya desarrolla en destinos como la Riviera Maya y la Riviera Nayarit, apostando por experiencias premium diseñadas exclusivamente para adultos.
El resort contará con 451 habitaciones y espacios concebidos como ambientes amplios y luminosos, caracterizados por un diseño minimalista, mobiliario hecho a la medida y piezas de arte local que buscan transmitir la esencia cultural jamaicana desde cada rincón del hotel.
El director para América Latina de la cadena detrás de UNICO Hotel Collection, Leonel Reyes, señaló que entre las categorías de hospedaje que ofrecerá el complejo destacarán suites swim-up, habitaciones frente al mar y la exclusiva Villa 18°77° de dos dormitorios. Asimismo, el ejecutivo agregó en tercera persona que los huéspedes tendrán acceso a servicios de alta gama, como minibar personalizado, room service las 24 horas y el sello distintivo de la marca: el servicio de ‘Local Host’, pensado para entregar una atención más personalizada durante toda la estadía.
Propuesta gastronómica y entretenimiento
El director comercial también explicó que la gastronomía será uno de los pilares de la experiencia. El hotel ofrecerá distintos restaurantes a la carta, inspirados en sabores internacionales y conceptos contemporáneos, entre los que destacan propuestas de cocina asiática, mediterránea y mexicana moderna, además de un steakhouse y un gastro market dinámico que irá transformándose a lo largo del día, con el objetivo de elevar el concepto tradicional del all inclusive hacia una experiencia culinaria sofisticada y sensorial.
Por otro lado, los bares y espacios nocturnos también tendrán un rol protagónico dentro de las instalaciones. Desde coctelería artesanal hasta clubes con música y entretenimiento, la idea del proyecto será capturar el espíritu vibrante de Montego Bay y el ADN festivo de Jamaica, incorporando ritmos locales y mixología inspirada en la isla.
Bienestar premium y áreas de esparcimiento
Otro de los grandes focos que tendrá este resort próximo a su apertura será el cuidado personal. El concepto Esencia Wellness, Fitness & Beauty ofrecerá una experiencia integral mucho más amplia que un spa tradicional, incluyendo 32 cabinas de tratamiento, hammam, sauna, hidroterapia, laboratorio de cuidado de la piel y áreas especialmente diseñadas para la recuperación física y mental, situándolo como uno de los centros de bienestar más exclusivos del Caribe.
Esta propuesta wellness también contemplará clases de yoga, meditación y un gimnasio completamente equipado, consolidando una tendencia cada vez más fuerte entre los viajeros del segmento premium, quienes buscan equilibrar descanso, salud y experiencias transformadoras durante sus vacaciones. En las zonas exteriores, el resort dispondrá de cuatro piscinas con ambientes y estilos diferentes, algunas de ellas orientadas a la relajación junto al mar y otras enfocadas en un ambiente más social, integradas con bares, lounges y entretenimiento bajo el sol caribeño.
Más allá de su infraestructura, la identidad de la propiedad estará marcada por su conexión con la cultura jamaicana, siguiendo la línea conceptual de la colección. La marca adelantó que los huéspedes vivirán el destino dentro del resort mediante piezas de arte local, ingredientes autóctonos y shows tradicionales, al igual que a través del acceso a excursiones y actividades diseñadas para descubrir la naturaleza, la música y el estilo de vida local desde una perspectiva auténtica. Con esta apertura, Jamaica continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la región para el segmento de viajeros premium y lifestyle.
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