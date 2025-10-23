Viajero Hostels, la red de hostales líder en latinoamérica, abre su primera propiedad en Panamá

Casco Viejo recibe a Viajero Hostels, la red de hostales líder en Latinoamérica

• Con una propuesta que combina habitaciones privadas y compartidas con interacción cultural, la llegada de Viajero Hostels consolida a Panamá como un punto clave en las rutas de los viajeros internacionales.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena latinoamericana Viajero Hostels inaugura en Casco Viejo (Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO) su primera propiedad en Panamá, convirtiendo al país en el octavo destino de la red que hoy suma más de 28 propiedades en la región. Esta nueva apertura no sólo marca un hito en la cadena, sino que también consolida a Panamá como un punto clave de conexión en las rutas de viajeros internacionales.

Fundado con la visión de conectar a Latinoamérica a través de la hospitalidad, Viajero Hostels se ha convertido en la cadena de hostales más grande de la región con presencia en Perú, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Su propuesta combina la comodidad de habitaciones privadas y compartidas con espacios comunes creados para fomentar la interacción cultural y social, así como las conexiones entre huéspedes locales y extranjeros.

Con un concepto náutico inspirado en el Canal de Panamá y su papel como punto de encuentro global, el nuevo Viajero, en Casco Viejo, revitaliza un edificio del barrio. Al extender su vida útil y reducir su huella ambiental, Viajero le apuesta a un modelo de turismo que cuida el entorno y le da una nueva vida a lo existente.

“Panamá es clave en nuestra expansión porque conecta naturalmente a nuestros viajeros de México y Colombia con el resto de la región. Nuestra apuesta es consolidar a Centroamérica como un corredor turístico dentro de nuestra cadena, donde Panamá juega un rol estratégico”, afirmó Alejandro Osorio, CEO de Viajero Hostels.

Viajero busca integrarse a la comunidad local generando empleo en cada apertura y promoviendo la inclusión a través de alianzas con universidades, instituciones técnicas y redes de empleo. Como parte de este compromiso, la compañía crea puentes con actores clave del territorio, adelantando reuniones con organizaciones sociales, comunidad y autoridades locales para abrir canales de colaboración y alinearse con las necesidades del entorno

Ubicado en el corazón del Casco Antiguo a pocos pasos de bares, restaurantes y atractivos históricos, el hostel ofrece tanto habitaciones privadas como compartidas, además de áreas comunes que buscan fomentar las interacciones entre viajeros. La programación de actividades diarias, incluye desde recorridos guiados hasta fiestas, buscando enriquecer la experiencia de los viajeros y aportando dinamismo a la capital.

Viajero Panamá Casco Viejo se convierte en un paso decisivo dentro de la expansión de la cadena en la región, su llegada a Panamá fortalece la visión de consolidar una cadena conectada de destinos en Latinoamérica y reconoce al país como un punto de encuentro regional para visitantes internacionales, aportando a la oferta turística con una propuesta que integra hospitalidad, cultura y conciencia ambiental.