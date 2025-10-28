Vive la Aventura sin Límites: Club Med redefine las vacaciones con más de 60 deportes extremos y all inclusive

Del trapecio volador al kitesurf: Club Med ofrece vacaciones extremas donde la aventura no tiene límites

• La oferta de Club Med incluye desde kitesurf y esquí acuático hasta trapecio volador y deportes de nieve, con instructores capacitados para todos los niveles de experiencia.

(Octubre/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El concepto de vacaciones ha sido redefinido por Club Med con su propuesta «Vive la Aventura sin Límites». La marca pionera en el concepto all inclusive ha convertido sus resorts en paraísos de la adrenalina al ofrecer más de 60 deportes y actividades incluidas en la tarifa, combinando la emoción de la aventura extrema con el máximo confort y bienestar.

La iniciativa está pensada para viajeros que buscan algo más que descanso, desafiándose a sí mismos en nuevos retos y descubriendo nuevas pasiones.

Aventuras sin Límites, en el Mar y la Montaña

La oferta de Club Med se extiende a sus resorts ubicados en playas, montañas y destinos exóticos, garantizando experiencias vibrantes y seguras.

• En el Agua: Los huéspedes pueden disfrutar de deportes tradicionales como vela, paddleboarding, windsurf y snorkel, y atreverse con experiencias más extremas como kitesurf, wakeboard y esquí acuático.

• En Tierra: La adrenalina continúa con ciclismo de montaña, escalada, tiro con arco y trapecio volador, una de las actividades insignia de la compañía que transforma cada estadía.

• En Nieve: Los resorts de montaña ofrecen deportes de invierno como esquí, snowboard, caminatas con raquetas y paseos en trineo, con pases de remonte ilimitados y clases incluidas.

Bienestar y Experiencia Inclusiva

Club Med también ha integrado el bienestar como parte esencial de su propuesta, ofreciendo un ritmo más relajado para quienes lo prefieren. Actividades como yoga frente al mar, meditación guiada, spa con técnicas ancestrales y gastronomía consciente aseguran un equilibrio entre aventura y desconexión.

Todas las disciplinas son accesibles tanto para principiantes como para expertos, con la guía de instructores capacitados que ofrecen clases de iniciación, sesiones avanzadas y programas personalizados.

Sandra Hernández, directora de Club Med para México y Centroamérica, comentó que: “Con nuestro programa Vive la Aventura sin Límites, invitamos a cada viajero a atreverse, a superar sus propios límites y a descubrir nuevas emociones a través de experiencias extremas, todo dentro del confort y la seguridad de un resort all inclusive”.

Destinos de Lujo Premium

La experiencia Premium All Inclusive de Club Med destaca por la calidad de su gastronomía internacional con ingredientes locales, entretenimiento cultural y espacios de descanso. La marca reitera su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, promoviendo un turismo responsable que cuida el entorno natural y cultural de cada destino.

Entre los destinos destacados se encuentran:

Categoría Destinos Ejemplos Playa y Tropical Club Med Punta Cana (República Dominicana), Club Med Cancún (México), Club Med Kani (Maldivas), Club Med Ria Bintan (Indonesia). Nieve y Montaña Club Med Val Thorens Sensations y Club Med Serre-Chevalier (Alpes Franceses), Club Med Pragelato Sestriere (Alpes Italianos).

¿Listo para vivir la aventura sin límites?