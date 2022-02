10 tendencias que marcarán la transformación digital en 2022

● El estudio, elaborado por la Unidad de Deep Digital Business de LLYC, señala, entre otras, la democratización de la data, el marketing inclusivo, la arquitectura multi cloud, la necesidad de líderes digitales o la nueva realidad que trae el Metaverso

(2/Feb/2022 – web) España.- La necesidad de digitalización de los negocios se ha precipitado en los últimos dos años por el impacto de la pandemia. En este contexto, se espera que en 2022 asistamos a la consolidación y universalización de algunas tendencias que comenzaron a aparecer en los tiempos más recientes y que se aceleraron a consecuencia del COVID, a la vez que veamos un gran impulso en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los negocios, al marketing y a la comunicación.

“Debido a las excepcionales circunstancias que hemos vivido los últimos dos años, como sociedad hemos dado pasos de gigante en cuanto a la adopción de una conciencia digital que normalmente nos habría tomado más tiempo adquirir. Esto va provocar que la transformación digital se acelere más cada día, por lo que prevemos un 2022 en el que asistiremos a importantes disrupciones en esta materia”, asegura Alejandro Domínguez, Director Senior de Digital Business de LLYC para Europa.

El informe Tendencias Deep Digital Business 2022, elaborado por LLYC, identifica 10 de los principales aspectos que marcarán este año la transformación digital de compañías e instituciones:

1. IA para las buenas relaciones: A todos los que trabajan en marketing y comunicación la Inteligencia Artificial brinda la capacidad de mirar más allá, de poder entender las muy diversas realidades de cada uno de sus stakeholders y de dar respuestas personalizadas. Es una herramienta muy poderosa a la hora de definir estrategias y el impacto de nuestras acciones.

2. Democratización de la data: Solo el 5% de las personas se muestran satisfechas con la recolección y análisis de datos realizado por su departamento de marketing y comunicación. El COVID ha potenciado la necesidad de hacer más eficientes estos canales dentro de las organizaciones para contar de manera más rápida con información de valor.

3. No cookies, no party: Veremos desarrollar modelos de negocio de creación de información no basada en cookies, más transparentes y limpias. Por ejemplo, a través de test de personalidad. La gran apuesta de las marcas es la construcción de un first party data potente que contrarresta las deficiencias que se puedan tener en la prospección de nuevas audiencias.

4. Metaverso. Inmersión en el futuro: El CEO de META, Mark Zuckerberg, asegura que en 10 años ya no “navegaremos” o “miraremos” Internet, lo que haremos será “vivir” dentro de él. Los pilares de lo que será el Metaverso los está poniendo mucha gente en un movimiento colectivo que recuerda a los comienzos de la red a finales de los años 90 del siglo pasado.

5. De la era digital a la cuántica: Un ordenador cuántico nos permite procesar, a través de probabilidades estadísticas, volúmenes incalculables de información a una velocidad exponencial. Gigantes tecnológicos y potencias como China, EE.UU., Alemania, Rusia o la UE ya están invirtiendo grandes sumas de dinero para la investigación y desarrollo de esta tecnología.

6. Audiencias fluidas: Tik Tok ha revelado que los comportamientos han dejado de pertenecer solo a un perfil demográfico/psicográfico y responden más a posturas individuales. La concepción de una audiencia que no se define por la edad o género sino por la actitud y a la comunidad a la que pertenece es parte del futuro de cómo entendemos la comunicación.

7. Las arquitecturas multi cloud: Hoy la nube se ha convertido en algo más que una herramienta de almacenamiento de información. Las arquitecturas híbridas y multi cloud permiten una mayor innovación y automatización, más seguridad, confiabilidad, flexibilidad y rentabilidad. Es uno de los principales aliados de los equipos de tecnología para llevar a nuevos límites las capacidades de inteligencia de las empresas.

8. El momento del marketing inclusivo: El debate ya no está en si la tecnología es buena o mala, sino en cómo debemos reducir las brechas digitales. El marketing digital debe dar un paso más allá y centrarse en la inclusión de todo ser humano. El marketing inclusivo piensa en todas las personas y no solo en la mayoría. En el todo es donde está incluida la diversidad.

9. La tecnología en (y para) el talento: La búsqueda y retención del talento digital es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos de las empresas. Estos profesionales pueden no tener un currículum tradicional o incluso no estar buscando trabajo. Para llegar a ellos es necesario ir más allá.

10. Deep Digital (& Social) leadership: La digitalización no solo está cambiando el modo de operar de las empresas sino también la manera en la que son dirigidas. Un liderazgo transformador requiere pensar, actuar y reaccionar de manera diferente y, en términos de comunicación, esto nos está llevando a modelos más transparentes y dialogantes, con líderes que participan activamente en la conversación digital.

Vía LLYC