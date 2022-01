Agotado el nuevo The Freestyle en Panamá

(13/Ene/2022 – web) Panamá.- El nuevo dispositivo portátil de entretenimiento, The Freestyle, presentado el martes 4 de enero en CES 2022, se agotó a pocos días de su lanzamiento en el país, gracias a la promoción de introducción y a lo novedoso del nuevo equipo.

The Freestyle ofrece la primera tecnología de su tipo y flexibilidad para garantizar visualización y entretenimiento óptimos para los clientes que buscan llevar contenido de audio y video dondequiera que vayan.

Dirigido a la Generación Z y los millennials, The Freestyle es un proyector, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental, todo en un dispositivo portátil y liviano. Cuando se trata de portabilidad, The Freestyle pesa solo 830 gramos, lo que permite convertir cualquier espacio en una pantalla con facilidad. A diferencia de los proyectores cuadrados convencionales, la base versátil de The Freestyle permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar – mesas, pisos, paredes o incluso techos –, sin necesidad de una pantalla adicional.

Pese a estar agotada su disponibilidad, los interesados pueden hacer sus pedidos a través de shop.samsung.com/latin/freestyle, pues nuevas unidades están por llegar.

The Freestyle ofrece funciones de Smart TV disponibles en los televisores inteligentes de Samsung, con servicios de streaming integrados y funciones de duplicación y transmisión compatibles con dispositivos móviles Android e iOS. Es el primer proyector portátil de la industria que es certificado por los principales socios de OTT a nivel mundial, lo que brinda a los clientes la mejor experiencia de visualización de contenido. También es el primer proyector que incluye control de voz de campo lejano, lo que permite a los usuarios elegir sus asistentes de voz favoritos cuando usan el dispositivo sin usar las manos.

Vía Prismgrp