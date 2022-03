Android viene con nuevas funciones

(11/Mar/2022 – web) Panamá.- En el equipo de Android han estado trabajando arduamente en una serie de actualizaciones que sumarán nuevas dimensiones a las apps que ya conoces. Van desde algunas actualizaciones significativas en mensajería (incluyendo más conexión con tus amigos con iPhone) a herramientas de edición de foto mucho más poderosas y cosas que hacen que la tecnología sea más útil enfocándose en las actividades y las personas que te importan.

Conversación accesible, incluso cuando no tienes internet, con Live Transcribe:

Desarrollado en colaboración con la universidad para sordos y con dificultades de audición la Gallaudet University, Live Transcribe provee traducción en tiempo real de discurso a texto para facilitar las conversaciones de persona a persona con quienes padecen sordera o problemas de audición. La app, preinstalada en los Pixel y en los dispositivos Samsung, y también disponible para descarga gratuita, ahora ofrece un modo offline para cuando no contemos con datos o conexión a WiFi, como en un avión, el metro o en otras áreas en donde el acceso a internet no es constante.

Convierte más fotos en retratos con Portrait Blur:

Los suscriptores de Google One y los usuarios de Pixel tienen acceso a Portrait Blur en Google Fotos, con esto pueden difuminar el fondo de las fotografías de personas después de haberlas tomado, no importa si la foto fue tomada hace 10 años o si no había modo retrato cuando se tomó. Próximamente, los suscriptores de Google One y los usuarios de Pixel podrán usar este efecto en fotos diversas, como las de animales, plantas, comida, entre otras. Ya sea una foto de tu amigo perruno en las vacaciones, una toma artística de la planta de tu casa que más quieres o, quizás, sólo una de lo que desayunaste hoy, la única cosa que queda por decidir es en qué plataforma la compartirás.

Afina tus hábitos digitales con el widget de tiempo en pantalla:

Mantenerte al tanto de tu tiempo en pantalla y no sobrepasar tus objetivos es cuestión de balance. Un nuevo widget de tiempo en pantalla te ayudará a encontrar este balance al ofrecerte un reporte actualizado de las tres apps que más usas en el día. Al seleccionar el widget serás enviado a Bienestar Digital, un sitio en donde encontrarás algunas formas para mejorar tus hábitos digitales, incluyendo la posibilidad de:

➡ Configurar límites de tiempo de uso de tus apps todos los días.

➡ Usar el modo Focus para pausar apps que te puedan distraer en ciertos periodos de tiempo.

➡ Activar el modo Bedtime para silenciar tu dispositivo y tornar la pantalla a negro y blanco durante la noche.

Comparte más con Nearby Share:

Nearby Share permite compartir fotos, videos, documentos, links, archivos de audio o carpetas enteras, de manera fácil, con dispositivos cercanos. Una nueva actualización hace que sea más fácil compartir estos archivos con múltiples personas en lugar de sólo con una. Simplemente selecciona durante tu transferencia que deseas añadir más receptores. Esta función estará disponible desde el 3 de marzo en todos los dispositivos Android 6+.

Estas nuevas funciones hacen que sea más fácil compartir nuevas ideas, disfrutar del entretenimiento que más te gusta y explorar el mundo que tienes alrededor.

Vía LLYC