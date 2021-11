DHL Express anuncia nuevos servicios directos entre Panamá, Estados Unidos, y Chile

• El vuelo, el cual se llevará a cabo en los nuevos aviones Boeing 767-300F de DHL, contará con una frecuencia de domingo a viernes y conectará los Hubs más importantes de la región para apoyar el aumento de envíos B2B y B2C

• La ruta, PTY-MIA-SCL, se implementa para ofrecer entregas de paquetes y documentos de forma rápida y eficiente en un periodo de 24 horas a diferentes países de la región

(15/Nov/2021 – web) Panamá.- Como parte de su compromiso y plan de expansión en las Américas de más de $360 millones de dólares entre 2020 y 2022, DHL Express, proveedor logístico y líder mundial en envíos exprés, inaugura una nueva ruta aérea que ofrece servicios directos entre Panamá, Estados Unidos y Chile, mejorando tiempos de entrega por 24 horas.

“Durante este último año, continuamos viendo una demanda de envíos sin precedentes de nuestros clientes en Chile y más allá de los segmentos B2C y B2B. Este crecimiento demuestra la continua fortaleza económica de Chile y sus vecinos,” dijo Mike Parra, CEO para DHL Express Américas. “Estamos encantados de que este servicio nos permita ofrecer no solo capacidad adicional para que nuestros clientes hagan crecer su negocio, sino también mejores tiempos de tránsito.”

Se trata de un vuelo con ruta Panamá – Miami – Santiago que se llevará a cabo con los nuevos aviones Boeing 767 – 300F de DHL, y cuenta con una capacidad de 40 toneladas de carga útil estructural por vuelo, agregando más de 950 toneladas de capacidad de carga por semana a la red de DHL.

De esta forma, por medio de su aerolínea basada en Panamá, DHL Aero Expreso, DHL Express integra a Chile de manera directa desde EE.UU., por primera vez. Se espera que este vuelo cuente con una frecuencia de domingo a viernes, arribando a las 01:20 am a Chile y saliendo a las 03:20 am., llegando a Panamá a las 8:15 a.m.

Esta nueva ruta tiene como objetivo ofrecer beneficios claves para la logística de la región. Entre ellos, mayor conexión, garantía de capacidad sin depender de terceros y mejorar los tiempos de tránsito en 1 día menos a Chile desde Panamá, Europa y América.

“A causa de la pandemia del COVID19, se ha eliminado una cantidad significativa de capacidad de aviones en América Central y del Sur, así que al operar con un carguero dedicado de DHL, aseguramos la capacidad necesaria para continuar brindando una excelente calidad de servicio a nuestros clientes” dijo Joakim Thrane, CEO de DHL Express Centro y Sudamérica.

A través del Hub regional de DHL Express en Miami, el nuevo vuelo se conectará a una red internacional exprés líder en el mercado que da servicio a más de 220 países con una flota de 260 aviones a reacción. El Hub de Miami de DHL maneja 20 vuelos por día con conexiones directas a Europa, Asia Pacífico y los mercados de América.

“La gran ventaja de este nuevo vuelo es que siendo propio de DHL, tendremos mejoras significativas en los trámites de aduana y fortaleceremos la operación en la región con mejores tiempos de tránsito. Con esta medida queremos contribuir al crecimiento de las compañías y emprendimientos locales en los mercados internacionales a través de servicios exclusivos de envíos exprés”, detalla Sandra Miró, Gerente General de DHL Express Panamá.

Este año, los envíos entre Panamá y Chile realizados por la red crecen un 56% en comparación al año anterior.

Con 40 años en Panamá, la compañía sustenta su operación con el Hub, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con 64 vuelos dedicados, centros de distribución en Ciudad de Panamá y Colón, cobertura a nivel nacional con 6 puntos de servicio y más de 100 aliados comerciales. Cuenta con la certificación Global ISO 9001, TAPA y Certificación OEA. Adicionalmente, la empresa ha sido reconocida, por tercer año consecutivo, como los #1 en Servicios y Soluciones de Comercio electrónico en el país, por el eCommerce Institute. Y es el #2 en Best Place to Work Panamá 2021.

Vía Themapcomm