Digicel lanza campaña «Verano Ilimitado» con ofertas especiales para nuevos clientes

El operador digital lanzó su nueva campaña de verano, con ofertas especiales para quienes se porten a Digicel o adquieran líneas nuevas.

(4/Feb/2022 – web) Panamá.- Para disfrutar de un “verano ilimitado”, Digicel te invita a cambiarte de operador en su nueva campaña de portabilidad destinada a usuarios prepago o clientes que obtengan líneas nuevas, para lo cual sólo deben acercarse a una sucursal.

Hasta el 31 de marzo, una vez que los clientes se cambian a Digicel y recargan 5 dólares, obtienen 7 días gratis de data ilimitada LTE, 1GB para compartir, 25 minutos a otros operadores y llamadas ilimitadas a otros usuarios Digicel. Luego de esa primera semana, con los mismos 5 dólares que recargaron, pueden activar el plan de 14 días que incluye data ilimitada LTE, 2.5GB de data para compartir, 25 minutos a otras redes y llamadas ilimitadas a Digicel.

“Queremos que cada persona pueda vivir la experiencia de Digicel y disfrutar un verano ilimitado. Los usuarios que se porten o que quieran adquirir líneas nuevas, pueden recargar desde My Digicel App o vía *111# y tienen automáticamente esta promoción de 7+14 días”, explicó Luisa Macías, Head of Marketing and Communications de Digicel Panamá.

Adicional, a través de su app MyDigicel regala premios ideales para la diversión en verano a través de un concurso donde se evalúa la agilidad, la destreza y que está vigente hasta el 28 de febrero de 2022. Los premios consisten en: 4 scooters eléctricos XIAOMI PRO 2, 3 Go Pro Hero 10 Negro y 14 Bocina Subwoofer de 12 Bluetooth,USB TF, FM remote control, one Wireless, microphone batería recargable.

Vía Comsmarket