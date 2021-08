HONOR anuncia el lanzamiento global de la serie HONOR Magic3

• La nueva serie Magic cuenta con el nuevo y potente procesador Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, lo cual es muestra de las ideas más innovadoras de HONOR

(12/Ago/2021 – web) Panamá.- HONOR, marca global de tecnología, anunció hoy el lanzamiento de la innovadora serie HONOR Magic3, la cual consta de dispositivos insignia icónicos con tecnología premium y un diseño de vanguardia. Se trata de la primera serie de productos flagship que presenta HONOR desde su independencia.

La serie HONOR Magic3 está compuesta por los HONOR Magic3, HONOR Magic 3 Pro y HONOR Magic3 Pro+, los cuales incorporan características y funcionalidades excepcionales para ofrecer un hermoso diseño, una experiencia de videografía cinematográfica y una experiencia fotográfica con un desempeño sin precedentes.

Durante el evento, HONOR también dio a conocer sus planes de expansión continua y su compromiso para brindar un servicio excepcional al consumidor, así como productos de máxima calidad, todo esto posterior a su independencia en noviembre del año pasado.

Actualmente, la nueva fuerza laboral de HONOR incluye a más de 10,000 empleados los cuales cubren el espectro completo de operaciones a nivel internacional. HONOR ha destinado fuertes recursos de inversión a la investigación y desarrollo (I+D), con cuatro centros de I+D y más de 100 laboratorios a nivel mundial, generando más de 5,500 aplicaciones de nuevas patentes hasta la fecha y restableciendo rápidamente sus alianzas estratégicas con algunos de los proveedores de tecnología líderes en el mundo.

En tan solo tres meses, la cuota de mercado de HONOR ha aumentado de un 3% al 14.6% en el mercado chino, impulsando las ambiciones de la marca en cuanto a convertirse en un caso de éxito a nivel mundial.

“HONOR siempre ha plasmado nuestras ideas más innovadoras en la serie HONOR Magic, y la serie HONOR Magic3 no es la excepción, ya que continúa con este legado”, comentó George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. “Representando la visión de HONOR hacia el futuro de la tecnología móvil, estamos orgullosos de las alianzas que hemos generado en la industria. Estas nos han ayudado en el desarrollo de la innovadora serie de smartphones, los cuales van de la mano de los esfuerzos continuos de nuestros equipos de investigación y desarrollo para reintroducir a HONOR al mercado global, desplegando así tecnologías excepcionales nunca antes vistas”.

Diseño premium para una experiencia visual inmersiva y una resistencia superior

Al brindar una experiencia de uso superior y un diseño premium, la serie HONOR Magic3 incluye una pantalla súper curva de 89 grados y biseles ultradelgados capaces de brindar una experiencia visual verdaderamente inmersiva. La pantalla de 10 bits es capaz de mostrar 1,070 millones de colores y admite la certificación HDR10+, lo que permite a los usuarios disfrutar de colores más vivos y visuales más detallados.

El HONOR Magic3 Pro+ representa un logro en la fabricación y creación del diseño de un smartphone, ya que brinda un diseño exquisito, gracias a su tecnología Super Curved Nano Crystal Shield y a su cuerpo Nano Ceramic, creando un agarre cómodo y premium, además de que cuenta con un nivel adicional de resistencia y dureza.

De este modo, la serie HONOR Magic3 está certificada con una resistencia al agua y al polvo IP68¹, lo que garantiza que los smartphones que la integran están protegidos del polvo y pueden sumergirse hasta 1.5 m durante 30 minutos.

La serie HONOR Magic3 también está equipada con un sistema excepcional de cámara llamado “El Ojo de la Musa”, el cual simboliza la mezcla perfecta entre arte y tecnología e incorpora una superficie cóncava, lo cual permite la entrada de una abundante fuente de luz a la lente para así optimizar el desempeño y brindar capacidades fotográficas superiores que los usuarios podrán disfrutar. A modo de tributo de la estructura clásica de un obturador de cámara, el Magic3 Pro+ incorpora un diseño hexagonal único, brindándoles a los usuarios una sensación de balance y armonía.

Una experiencia fotográfica revolucionaria por medio del Advanced HONOR Image Engine y fotografía computacional por medio de múltiples cámaras

Para llevar la reputación fotográfica de HONOR a un nivel totalmente nuevo, la serie HONOR Magic3 incorpora el HONOR Image Engine de desarrollo propio, un avanzado sistema de imagen impulsado por inteligencia artificial (IA), el cual brinda impresionantes imágenes de alta calidad en cada toma.

Así, la serie HONOR Magic3 ha sido equipada con un sistema de cámaras múltiples con capacidades de fotografía computacional líderes, mientras que el HONOR Magic3 Pro+ incluye un sistema de cuatro cámaras, el cual está compuesto por una cámara monocromática de 64MP, una gran angular de 50MP, otra ultra gran angular² de 64MP de 126 grados, y otra más de 64MP con telefoto periscópico³, lo que les permite a los usuarios producir imágenes impresionantes sin importar que estén fotografiando.

Con colores vívidos e imágenes realistas, la cámara de 50MP gran angular incluye un sensor a color ultra grande de 1/1.28 pulgadas⁴, además de un sistema de autoenfoque Full Pixel Octa Phase Detection (PD)⁵, lo que permite que los objetos en movimiento sean capturados con un enfoque rápido y preciso, así como incorporar un nivel de detalle excepcional. Con la clasificación de resolución de píxeles más alta de la industria, la cámara telefoto periscópica de 64MP tiene un zoom óptico de 3.5x⁶, y hasta 100x de zoom digital, permitiendo a los usuarios capturar imágenes de alta calidad a distancia. Soportado por un estabilizador óptico de imagen (OIS)⁷, los usuarios pueden producir imágenes de alta claridad sin utilizar un trípode.

Así también, la cámara ultra gran angular macro de 126 grados de 64MP ha sido combinada con una lente 7P de zoom óptico⁸, ofreciendo así la cámara gran angular de mayor resolución en la industria, permitiendo un campo visual más amplio con una distorsión de perspectiva minimizada, capaz de mostrar tomas de edificios enteros y otros monumentos con increíble claridad. Para las tomas macro, los usuarios pueden capturar increíbles detalles a distancias tan cortas como 2.5cm.

Un smartphone que ofrece una experiencia cinematográfica

La serie HONOR Magic3 es el primer conjunto de smartphones en tener la certificación IMAX® ENHANCED. También cuenta con efectos de cine potenciados por inteligencia artificial, para brindar soluciones de color de grado cinematográfico profesional. La serie HONOR Magic3 brinda capacidades de Magic Log y 3D LUT (Look Up Table) de grado cinemático. Utilizados comúnmente para filmar películas de forma profesional, el formato log les permite a los usuarios mejorar sus videos con tonos de color cinemáticos e impresionantes visuales con claridad HDR. Los 3D LUTs cinemáticos ayudan a los usuarios a crear tonos de color aptos para el cine⁹.

Al darles a los usuarios mayor libertad para controlar y ajustar los colores sin comprometer la precisión de la imagen, HONOR se ha aliado con el renombrado colorista de Hollywood, Bryan Mamahan, para crear ocho exclusivos LUTs inspirados en las películas clásicas. Para aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial, la serie HONOR Magic3 recomienda el mejor LUT basado en el escenario de grabación¹⁰, garantizando a los creadores de contenido que podrán llevar sus habilidades al siguiente nivel. La serie Magic3 puede capturar contenido 4K HDR e incorpora tres micrófonos omnidireccionales para realizar capturas de audio claras, garantizando así una calidad de audio y video superior para que los contenidos estén listos para cine.

Un procesador poderoso y hardware avanzado para una experiencia mejorada

La serie HONOR Magic3 -que ofrece una eficiencia y un desempeño líderes en el sector, así como una mayor potencia de IA- está equipada con el nuevo procesador Snapdragon® 888 Plus 5G¹¹. HONOR es uno de los primeros fabricantes de teléfonos inteligentes (OEM, por sus siglas en inglés) en lanzar un smartphone impulsado por el innovador Qualcomm Snapdragon® 888 Plus. En comparación con el Snapdragon 888, el nuevo procesador presenta mejoras en términos de CPU y poder de cómputo basado en IA. El procesador mejora la potencia de cómputo basada en IA en hasta 32 TOPS y aumenta el desempeño de la IA en un 20%.

Para complementar al procesador, la serie HONOR Magic3 incluye OS Turbo X, el cual ha sido transferido a la serie de procesadores Snapdragon 8 por primera vez. Contiene un motor de baja latencia, un motor antienvejecimiento, un motor de memoria inteligente para mejorar la fluidez del sistema, evitar el envejecimiento y permite que más aplicaciones permanezcan activas en segundo plano.

Diseñada para impulsar el desempeño en juegos de video, la serie HONOR Magic3 incluye la tecnología GPU Turbo de aceleración de gráficos, aplicando optimizaciones capaces de reducir el consumo energético y al mismo tiempo mejorar el desempeño. Además, junto con la tecnología superconductora hexagonal de grafeno, las temperaturas son reducidas, logrando un desempeño más estable y una experiencia de videojuegos más cómoda. Gracias a LINK Turbo X, una tecnología de vanguardia de desarrollo propio, la serie HONOR Magic3 utiliza con éxito las redes celulares y Wi-Fi de forma conjunta para ofrecer una velocidad máxima de descarga de 6.1 Gbps¹², la mayor velocidad de descarga disponible en un smartphone en la actualidad.

El desempeño de la serie HONOR Magic 3 ha sido ampliamente reconocido por los socios de la industria de HONOR. «HONOR es una empresa verdaderamente innovadora con profundas raíces tecnológicas», afirma Cristiano Amon, presidente y director general de Qualcomm Incorporated. «Esta base tecnológica ha ayudado a crear un entorno de colaboración y confianza entre nuestras compañías. Y ha permitido aprovechar al máximo la potencia del Snapdragon 888 Plus para ofrecer la mejor experiencia Android en la nueva serie HONOR Magic3».

Duración de batería ultra larga y capacidades de carga rápida superiores

Impulsado por una batería de 4600mAh¹³, la serie HONOR Magic3 libera a los usuarios de tener que estar cargando frecuentemente sus dispositivos. La serie HONOR Magic3 incorpora soporte de tecnología de carga HONOR SuperCharge de 66W, o SuperCharge inalámbrico de 50W¹⁴. Tanto el Magic3 Pro como el Magic3 Pro+ pueden utilizarse como un power bank para cargar otros dispositivos gracias a su función de carga inalámbrica reversible¹⁵.

Características de privacidad y seguridad de siguiente nivel gracias a Smart AI

La privacidad es una de las principales prioridades para HONOR. La prueba de eso está en que la serie HONOR Magic3 ha sido equipada con capacidades aumentadas de seguridad, incluyendo una cámara frontal 3D ToF¹⁶ para desbloqueo 3D Face ID, garantizando un alto nivel de seguridad al utilizar reconocimiento facial para tener acceso al smartphone.

Para crear una experiencia más inteligente y fluida, varios ajustes del uso diario han sido optimizados en la serie HONOR Magic3, lo que impulsa una vida inteligente en todos los escenarios. Las mejoras inteligentes incluyen actualizaciones a la experiencia de usuario, Smart Travel, seguridad y privacidad, así como el trabajo móvil, brindando una experiencia fluida, la cual está basada en inteligencia artificial para que puedan administrar su trabajo y vida diaria de forma eficiente.

Colores y disponibilidad

Inspirados por la Hora Mágica (Magic Hour), la mejor hora del día para aquellos que son entusiastas de la fotografía, además de los directores de cine, el HONOR Magic3, llega en colores Golden Hour y Blue Hour¹⁷, los cuales están hechos de cuero sintético, además de los colores blanco y negro. Mientras que el HONOR Magic3 Pro+ llega en colores Ceramic Black y Ceramic White, brindando un diseño tanto premium como clásico.

La serie HONOR Magic3 llegará primero a China y la disponibilidad para otros mercados será anunciada en una fecha posterior, les pedimos estar al pendiente.

Para más información, visita la página oficial de HONOR en www.hihonor.com¹⁸

Vía CCCONSULTORESPMA

Notas:

¹ Esta característica está disponible solo en las versiones Pro y Pro+

² Función disponible solo en la versión Pro+. Las versiones estándar y Pro incluyen una cámara Ultra gran angular de 13MP

³ Solamente para las versiones Pro+ y Pro

⁴ Solamente la versión Pro+. Las versiones estándar y Pro incorporan un sensor a color de 1/1.56 pulgadas

⁵ Solamente la versión Pro+.

⁶ Solamente disponibles en las versiones Pro y Pro+

⁷ Solamente disponible en las versiones Pro y Pro+

⁸ Disponible sólo en la versión Pro+

⁹ Requiere actualización OTA

¹⁰ Requiere actualización OTA

¹¹ La plataforma móvil Snapdragon 888 Plus 5G es solo para la versión Pro y Pro+. La versión estándar de Magic3 cuenta con Snapdragon 888

¹² Los datos de la prueba están bajo la frecuencia Sub-6G del laboratorio HONOR

¹³ 4,600 se refiere al valor típico de la batería

¹⁴ Solo disponible en las versiones Pro+ y Pro

¹⁵ Solo disponible en las versiones Pro+ y Pro

¹⁶ Solo disponible en las versiones Pro+ y Pro

¹⁷ El color Golden Hour está disponible en las versiones estándar y Pro, mientras que el color Blue Hour sólo está disponible en la versión estándar

¹⁸ Los datos son proporcionados por HONOR Lab. El rendimiento real puede variar en función de la configuración del dispositivo y del entorno de uso