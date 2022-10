HUAWEI trae descuentos y sorpresas en su Trick or Treat Sale

HUAWEI tira la casa por la ventana con descuentos en accesorios, wearables, celulares, tabletas y laptops. Además, tendrá sorpresas y un concurso de disfraces para los pequeños del hogar.

(21/Oct/2022 – web) Panamá.- HUAWEI sorprende a los panameños con el Trick or Treat Sale, la oportunidad perfecta para adquirir los dispositivos de la marca con hasta un 40% de descuento.

Laptops, tabletas, celulares, bandas, relojes y accesorios como mochilas, adaptadores y correas para relojes, compatibles con generaciones actuales y anteriores de smartwatch de la marca, estarán a precios increíbles para todos los clientes que visiten la tienda HUAWEI ubicada en Centro Comercial Multiplaza Pacífico del 22 al 31 de octubre.

Además de los descuentos, HUAWEI tendrá sorpresas para los pequeños del hogar, pues el sábado 29 y domingo 30 de octubre habrá actividades especiales para los clientes que visiten la tienda HUAWEI. Los niños que lleguen disfrazados recibirán dulces y palomitas. ​ Y quienes quieran ganarse una tablet, podrán participar en un concurso; bastará con tomarse una foto en la tienda HUAWEI con su disfraz, HUAWEI subirá la foto a las redes sociales de la marca y el niño o niña que reciba más likes en su foto se ganará un dispositivo sorpresa de HUAWEI. ​

“Halloween es la excusa perfecta para sorprender a nuestros clientes y ofrecerles precios de infarto de lo bajísimos que están. Todos los HUAWEI Lovers que quieran renovar sus equipos o completar su ecosistema HUAWEI con un nuevo dispositivo, podrán hacerlo aprovechando el Trick or Treat Sale y, además, podrán disfrutar de un momento familiar con las actividades que tendremos durante el último fin de semana de octubre.” afirmó Wilfredo López, Gerente de Retail y Mercadeo de Huawei Panamá.

También durante ​ el sábado 29 y domingo 30 de octubre los padres que lleguen a la tienda con sus hijos y compren un dispositivo HUAWEI, recibirán un juguete sorpresa. Y para que los más grandes también se vayan contentos, quienes lleguen con un celular HUAWEI recibirán un protector de pantalla totalmente gratis.

Con el Trick or Treat Sale de HUAWEI ya no hay excusas para no tener la mejor tecnología que solo el gigante tecnológico puede ofrecer.

Para más información los panameños pueden seguir las redes de HUAWEI como @huaweimobilepa y prepararse para visitar la tienda del 22 al 31 de octubre, el momento perfecto para asustarse con los precios más bajos de este fin de mes.

