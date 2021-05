La totalmente nueva Bronco Sport gana el premio Top Safety Pick + del IIHS

(4/May/2021 – web) EE.UU.- La Ford Bronco Sport 2021 ganó el premio TOP SAFETY PICK + del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), la calificación más alta posible emitida por el grupo independiente sin fines de lucro.

Bronco Sport obtuvo una calificación de “Bueno” en las seis pruebas de resistencia a los choques del IIHS, la calificación más alta en cada categoría. Las seis pruebas de resistencia a los choques del IIHS incluyen un pequeño impacto frontal del lado del conductor y del pasajero, una colisión moderada frontal y lateral, y pruebas de resistencia del techo y del reposacabezas.

“Como la Bronco de las SUV compactas, la Bronco Sport fue diseñada para ayudar a nuestros clientes a salir y reinventar la aventura, tanto dentro como fuera de la carretera, y hacerlo de forma segura”, dijo Hau Thai-Tang, director de desarrollo de producto y compras de Ford. «Esta calificación Top Safety Pick + del IIHS valida ese compromiso».

Para calificar para TOP SAFETY PICK +, los vehículos también deben estar disponibles con un sistema de prevención de choque frontal que obtenga puntuaciones avanzadas o superiores, tanto en las evaluaciones de vehículo a vehículo, como de vehículo a peatón. Las puntuaciones de “Bueno” o “Aceptable” para los focos delanteros deben ser estándar en todos los modelos, independientemente del nivel de equipamiento.

El premio del IIHS es el más reciente de los muchos honores y galardones obtenidos por la nueva Bronco Sport, incluido el Best of What’s New 2020 de Popular Science y el Best Compact/Midsize SUV de la revista Esquire.

Vía Ford CCA