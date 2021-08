LLYC triunfa en los Stevie Awards for Great Employers con “Ciao 2020”

● La campaña para IKEA ha sido galardonada en las categorías Achievement in Internal Communications y Achievement in Employee Engagement

●La firma acumula 99 premios y reconocimientos este año

(31/Ago/2021 – web) España.- El trabajo de LLYC ha sido reconocido de nuevo en un certamen internacional. En esta ocasión, la consultora ha sido premiada en los Stevie Awards for Great Employers 2021 por el proyecto “Ciao 2020”, desarrollado por los equipos de Talent Engagement y Estudio Creativo para IKEA. Las categorías en las que ha obtenido galardón han sido Achievement in Employee Engagement, con un Stevie de Plata, y Achievement in Internal Communications, con un Stevie de Bronce.

María Obispo, Directora del área Talent Engagement en LLYC, ha acogido con entusiasmo los galardones: “Estamos muy contentas con el reconocimiento a este trabajo. CIAO 2020 es un excelente ejemplo de cómo suceden las cosas más interesantes cuando se unen la creatividad del equipo, la empatía con las expectativas de los empleados y las ganas de los clientes de hacer cosas diferentes. Un proyecto que refleja el regalo que es, para nosotras, trabajar con compañías como IKEA”.

El certamen internacional Stevie Awards for Great Employers reconoce cada año las mejores empresas del mundo para trabajar, y a los equipos de recursos humanos, profesionales, logros, nuevos productos y proveedores que ayudan a crear e impulsar grandes lugares para sus empleados.

En lo que llevamos de año LLYC acumula 99 premios y reconocimientos en los principales certámenes nacionales e internacionales (Cannes Lions, Brand Film, CLIO Awards o El Sol). Ha sido elegida “Mejor Consultora de Comunicación de Europa” en los PRWeek Global Awards 2021 y “Mejor Consultora de Comunicación del Sur de Europa” en los EMEA SABRE Awards 2021.

Sobre “Ciao 2020”

El proyecto premiado en los Stevie Awards for Great Employers, una singular campaña navideña, tiene un componente probablemente decisivo en la deliberación del jurado: los empleados como auténtico motor del proyecto de la firma. La Navidad es la época del año en la que se reflexiona con retrospectiva y a la vez se celebra lo que está por venir. Pero 2020 estuvo profundamente marcado por la pandemia y supuso enormes dificultades profesionales y personales, a lo que se sumó la desconexión emocional y la desilusión de no poder celebrar los encuentros tradicionales. IKEA se enfrentaba al reto de mantener la ilusión en la despedida de un año muy duro, sobrellevado gracias al espíritu de equipo, superación y compromiso tan característicos de sus colaboradores.

¿Cómo se logró? Escuchar música afecta positivamente al sistema de estrés psicobiológico, según la US NLM. Y esta fue precisamente la base de la idea creativa para invitar a los colaboradores de IKEA a liberar endorfinas a través del ritmo, en concreto a través de “Ciao 2020”, una canción compuesta en exclusiva por el cantante David Otero y creada a partir de todo aquello a lo que los profesionales querían decir adiós del 2020.

Como si de una “terapia grupal» se tratara, la canción se acompañó de un videoclip protagonizado por los colaboradores de la compañía. Ambas piezas se presentaron en el primer evento navideño digital interno para todos los empleados, que fueron sorprendidos a su vez, con un concierto en exclusiva del cantante.

Sobre LLYC

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación y asuntos públicos, que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la creatividad y experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los riesgos, aprovechando las oportunidades y siempre considerando el impacto reputacional. En un contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión a largo plazo, para defender su licencia social para operar y aumentar su prestigio.

En la actualidad, LLYC tiene 16 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina.

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación más importantes del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial según el Global Agency Business Report 2021 de PRWeek y ocupa el puesto 46 del Ranking Global 2021 elaborado por PRovoke.

En el capítulo de galardones, LLYC obtuvo el año pasado 89 premios. De ellos, 64 en España. Mejor Consultora de Comunicación en Europa 2021, según PRWeek Global Awards. Ha sido reconocida en 2020 como la mejor agencia de comunicación en Branded Content, según el informe elaborado por Scopen para la BCMA Spain, y como una de las diez más creativas para MarketingDirecto.com. Desde 2014 es una de las 100 mejores empresas para trabajar en España, según Actualidad Económica. En México, la revista Merca 2.0 la ha situado como la mejor consultora de comunicación del país por tercer año consecutivo.

Vía LLYC