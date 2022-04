L´Oréal Paris inicia la campaña Stand UP contra el acoso callejero

• El acoso callejero es la forma de violencia sexual más extendida y normalizada en todo el mundo. Una de cada tres mujeres ha experimentado situaciones de acoso sexual en espacios públicos.

• El acoso callejero es un tipo de violencia sexual y puede percibirse a través de miradas, silbidos, acercamientos, roces, toques, gestos, insinuaciones y comentarios subidos de tono sin ser solicitados.

(19/Abr/2022 – web) Panamá.- Stand UP es una campaña de formación, liderada por la marca L’Oreal Paris y la ONG Right To Be en conjunto con la Fundación Ayuda en Acción para Centroamérica. Tiene como objetivo capacitar a 1.5 millones de personas en el mundo con la metodología de las 5D’s, su misión es orientar y generar un dialogo que nos ayude como sociedad a identificar el acoso el acoso callejero, una situación que atenta en contra el empoderamiento y la autoestima de las mujeres.

Un estudio realizado por IPSO junto a L’Oreal Paris en el año 2019, reveló que el 80% de las mujeres han experimentado acoso sexual en espacios públicos y un 25% comentó, haber recibido ayuda por parte de un extraño.

A pesar de la prevalencia de los actos de acoso en espacios públicos, aún se mantienen vigentes conceptos erróneos sobre quien lo motiva, dando a conocer que el 53% de los encuestados, culpa a las mujeres por las situaciones de acoso sexual contra ellas, debido a sus actitudes, comportamiento o apariencia (55% hombres, 50% mujeres).

Para la abogada Haydeé Méndez Illueca, Vicepresidenta de la Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGENERO), de Panamá, el acoso callejero; “Es un fenómeno social recurrente y debemos comprender que esto es violencia, los piropos, si son acoso, son conductas que se aprenden y detrás de estas acciones persiste una cultura de abuso y poder, los hombres culturalmente son asumidos como sujetos y las mujeres como objetos”.

Es importante, destacar que el fortalecimiento del marco legal de cada país, debe ir acompañado de otras acciones, como la elaboración de planes y programas basados en la evidencia, que incorporen estrategias para la atención y disminución de situaciones que atenten contra la integridad de las personas, y vemos de manera positiva, como L’Oréal Paris, suma esfuerzos para mejorar la interacción social y el respeto.

Por su parte, Gabriela Camacho, fundadora de It’s Ok, grupo de apoyo para víctimas de violencia sexual en Guatemala, indicó que:” El silencio, es el obstáculo más grande al que se enfrentan las personas afectadas por algún tipo de violencia sexual, la revelación, el proceso de denuncia y reacción de los interlocutores, en ocasiones termina anulando a las víctimas, que son además expuestas a la vergüenza y al juzgamiento social, un factor determinante para avanzar”.

Asimismo Marisol Guizado, CEO de la Plataforma Panamá en Positivo, señala que necesitamos promover la equidad y esto solo se consigue logrando un balance positivo en comunidad y la campaña de formación Stand UP, crea una estructura de apoyo sólida a través, de la metodología de las 5 D’s en el que mujeres y hombres pueden participar y apoyarse en solidaridad, ante cualquier situación de acoso en espacios públicos.

Stand UP, es un programa de formación y tiene como objetivo impactar durante este año a 1.5 millones de personas en el mundo. Es por ello, que L’Oréal Paris anima al público a unirse al movimiento, capacitándose en la metodología de las 5D de manera gratuita a través del portal http://www.standup-centroamerica.com/ luego comparte tu experiencia en las redes sociales, recuerda subir una foto de tu mano abierta y con un dibujo de 5D, acompañado del hashtag #WeStandUp #DFrenteAlAcosoCallejero. La campaña busca que la mayor cantidad de ciudadanos posible, hombres y mujeres, se unan este movimiento y comparte con tus amigos y familiares, viralízalo para ser parte de la solución e intervenir en cualquier momento apoyando a reducir en nuestras calles el acoso y generar una mejor sociedad para todos.

Vía DGudiño/En la foto: Izq. Marisol Guizado de Panamá – Der. Gabriela Camacho de Guatemala