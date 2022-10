Mi Centro de Anuncios está disponible desde hoy

• En Mi Centro de Anuncios, se puede tocar «Personalizar anuncios» para elegir los temas y las marcas de las que se quieren ver más o menos.

• Control dentro de Mi Centro de Anuncios para activar o desactivar el Historial de YouTube para la personalización de anuncios.

(20/Oct/2022 – web) Panamá.- A partir de hoy, Mi Centro de Anuncios está disponible alrededor del mundo, para ayudar a controlar los tipos de anuncios que la gente ve en Google, YouTube, la Búsqueda y Discover. También será posible bloquear anuncios sobre temas sensibles y obtener más información sobre los datos utilizados para personalizar la experiencia publicitaria de cada usuario.

La publicidad en línea no necesita ser confusa o estar fuera del control de los usuarios. Ya sea que alguna persona esté viendo tutoriales en YouTube o buscando recetas en la Búsqueda de Google, debe poder tomar decisiones sobre los anuncios que ve en línea.

Anuncios sobre las cosas que le interesan a los usuarios

Mi Centro de Anuncios se diseñó para ofrecer más control sobre la experiencia publicitaria en los sitios y aplicaciones de Google. Cuando los usuarios inicien sesión en Google, podrán acceder a Mi Centro de Anuncios directamente desde los anuncios en la Búsqueda, YouTube y Discover, y elegir ver más de las marcas y temas en los que están interesados y menos de los que no. Las personas no tendrán que pasar más tiempo descifrando cómo se utiliza su información.

Por ejemplo, imaginemos a un usuario que pasó meses planeando su último viaje a la playa, y ahora que está de vuelta, no quiere ver más anuncios de vacaciones. Con Mi Centro de Anuncios, es posible elegir ver menos de ese tipo de publicidad. Por otra parte, también pueden seleccionar ver anuncios sobre cosas que les importan, como ofertas de zapatos deportivos o regalos navideños para sus seres queridos.

De igual forma, se puede desactivar por completo la personalización de anuncios. Mi Centro de Anuncios hace que este control sea fácil de encontrar al colocarlo en primer plano en el producto. Si se elige no ver anuncios personalizados, los consumidores continuarán visualizándolos, pero es posible que sean menos relevantes. Esto se aplicará en cualquier lugar en el que se haya iniciado sesión con la cuenta de Google.

También puede haber anuncios sobre ciertos temas con los que los usuarios no quieran interactuar en absoluto. Con Mi Centro de Anuncios se puede optar por limitar aquellos relacionados con temas como alcohol, citas, pérdida de peso, apuestas, embarazo y la crianza de los hijos.

Controles de anuncios que priorizan la privacidad

Para hacer esto posible, Google siguió un conjunto de principios básicos de privacidad que guían qué información se recopila y la que no. Google nunca vende la información personal de sus usuarios a nadie y tampoco usa el contenido que almacena en aplicaciones como Gmail, Fotos y Drive con fines publicitarios. No utiliza información sensible para personalizar los anuncios, como la salud, raza, religión o la orientación sexual.

Mi Centro de Anuncios se basa en esos compromisos al ofrecer la posibilidad de controlar qué información se utiliza para personalizar los anuncios que son vistos. Y si no se está seguro de lo que se comparte, es fácil ver rápidamente qué información se usa y controlarla en función de las preferencias de cada quien.

Los usuarios pueden decidir qué tipo de actividad se utiliza para hacer que los productos de Google funcionen mejor. Independientemente de los anuncios que se mostraron en el pasado, si el historial de YouTube estaba activado, informaba automáticamente la manera en que se personalizaron los anuncios. Ahora, es posible desactivarlo desde Mi Centro de Anuncios.

También se pueden ver anuncios destinados a determinadas audiencias en función de la actividad en Google; en categorías como educación, situación sentimental o la industria en la que alguien labora, ahora es posible elegir y ajustar la forma en que la estas informan los anuncios, o desactivarlo por completo.

Controles de anuncios más allá de Google

Por último, hay ocasiones en las que se visualizan anuncios de empresas que utilizan las herramientas de Google para publicitarse en otros sitios y aplicaciones. La opción para desactivar los anuncios personalizados en Mi Centro de Anuncios, se aplica en aquellos que los usuarios ven dentro y fuera de Google y se aplicará automáticamente en cualquier dispositivo en el que se haya iniciado sesión con la cuenta de Google. No obstante, si no se ha iniciado sesión en Google, se pueden controlar las preferencias en Configuración de anuncios.

Para Google es su responsabilidad fortalecer las formas en que mantienen el control de las experiencias publicitarias, al tiempo que garantizan que cada día las personas estén más seguras con Google. Para obtener más información sobre su compromiso con la privacidad, pueden visitar su Centro de seguridad.

Vía Eurekandco