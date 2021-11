Nespresso y Johanna Ortiz capturan la esencia del bosque para esta temporada decembrina

Para esta Navidad la marca de café Nespresso nos regala una muestra de su devoción por la naturaleza, con el lanzamiento de la colección de edición limitada Gifts of the Forest, creada esta vez con la colaboración de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz.

(30/Nov/2021 – web) Panamá.- Esta temporada navideña, Nespresso realizó una colaboración con la diseñadora de moda colombiana Johanna Ortiz, para deleitar a los amantes del café con el lanzamiento de su colección anual Festive, inspirada este año en el bosque.

Recreando la belleza y profundidad de los bosques de la naturaleza, la colección ‘Gifts of the Forest’ de Nespresso, resume la devoción de la marca por el precioso entorno en el que se cultiva el café. La colección incluye una gama de cafés de edición limitada, junto con accesorios festivos, lo que hace que sean regalos deliciosos e inspiradores para familiares y amigos. Los amantes del café también pueden regalar esta temporada festiva sabiendo que Nespresso está retribuyendo al bosque, ya que la marca va más allá de sus compromisos agroforestales, al ayudar a proteger 10 millones de árboles en el Amazonas.

Para dar vida al diseño de su colección de edición limitada, se han asociado con la diseñadora de moda de lujo colombiana Johanna Ortiz, cuyos diseños innovadores y la interacción entre la naturaleza y la sostenibilidad realmente transportan a los aficionados al café al universo festivo de Nespresso.

Johanna Ortiz dice “Para mí, el diseño y la naturaleza van de la mano y por eso esta colaboración resonó personalmente. El café colombiano también tiene un lugar realmente especial en mi corazón y como partidario activo en la lucha contra el cambio climático, sabiendo que Nespresso va más allá de sus compromisos agroforestales al apoyar la protección de 10 millones de árboles en la Amazonía, fue otra gran razón por la cual esta colaboración tenía mucho sentido. Al diseñar la colección, tomé la idea de capturar la belleza del bosque en cada pieza, incorporando ricas copas de los bosques y tonos tierra oscuros dentro de mis diseños. Ha sido un proceso y una asociación asombrosos que he disfrutado profundamente «.

Explore y pasee por los cafés “Forest Variations” de Nespresso haciendo clic aquí

Desde frutas del bosque hasta delicadas notas de árboles, la gama de cafés Festive de este año incluye dos cafés aromatizados y un café negro.

Descubre los sabores ocultos de Forest Black

Un dosel de árboles protege los cafés de Forest Black para proteger el sabor oculto en cada grano. Descubra esta mezcla de cafés cultivados a la sombra de Colombia y más allá. Un espresso especiado, sus exóticas notas amaderadas transportarán el paladar a las profundidades del bosque.

Conoce las bayas del bosque con sabor a frutas del bosque con Forest Fruit Flavour

Como gemas que iluminan el suelo del bosque, los frutos del bosque son los regalos que nos dan los árboles. Los jugosos aromas de bayas recorren el espresso aromatizado de esta temporada a medida que el persistente carácter de cereales de los arábicas sudamericanos adquiere una nota festiva de pastelería dulce.

Deléitate con los tesoros de los árboles con Forest Almond Flavour

Forest Almond Flavor es el deleite de la temporada para el recolector. Con el dulce sabor a nuez de los arábicas sudamericanos de este espresso, prepárate para descubrir notas de almendra marcadas por vainilla y un ligero afrutado en el suave carácter a cereal de este café.

Da un giro a la colección Gifts of the Forest con cócteles exclusivos con infusión de Nespresso

Los amantes de Nespresso pueden sorprender y deleitar a los huéspedes con deliciosas recetas de cócteles de café Gifts of the Forest, especialmente diseñadas para mejorar la experiencia sensorial. Cada receta con infusión de café ha sido seleccionada por Nespresso con la colección Gifts of the Forest en mente, aportando un sabor de naturaleza y sofisticación a cada vaso. Para inspirarse en cócteles de café, visite www.nespresso.com/recipes.

Nespresso también se enorgullece de asociarse con Conservation International para regalar al bosque esta temporada festiva. Durante casi 20 años, Nespresso se ha centrado en proteger la naturaleza a través de proyectos agroforestales para proteger los ecosistemas de los que dependen sus fincas cafetaleras. Para llevar esto más allá del cultivo de café y apoyar a las comunidades locales que llaman hogar al bosque, Nespresso también está anunciando su contribución a la protección de 10 millones de árboles en la selva amazónica en La Pedrera, Colombia. El esfuerzo es en colaboración con Conservation International y la comunidad Madroño de La Pedrera. La conservación de los bosques juega un papel muy importante en la visión de sostenibilidad de Nespresso, que es crear una taza de café que tenga un impacto positivo en el mundo, desde la cereza del café hasta la taza.

La colección de edición limitada Gifts of the Forest estará disponible en cualquiera de los puntos de ventas en Multiplaza Pacific Mall, y en los corners de Kennedy Home en Street Mall en vía Israel y Costa del Este, además del nuevo punto de venta en Altaplaza Mall.

Toda la gama de productos Nespresso pueden adquirirlos directamente en la página web nespresso.com.pa y seguirlos en redes sociales como @nespresso.pa para conocer de todas las novedades y promociones.

Vía Proyecto Cardigans