Nueva competencia de Free Fire llega a Latinoamérica: Retadores Norte

(7/Feb/2022 – web) México.- Bienvenidos al siguiente paso en el competitivo de Free Fire en el continente. Arranca Retadores FF Norte Tigo. La competencia semiprofesional de Free Fire para el Norte de la región organizada por Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO) que reparte una bolsa de $20,000 USD y 3 cupos a la Serie de Promoción a la Free Fire League Latinoamérica.

La primera impresión siempre debe ser la mejor y vaya que esto aplica para Retadores Free Fire Norte. Solo 12 sobrevivientes de élite han brincado de la avioneta para integrar la primera temporada: All Knights, Estral Esports, Heretics, Infinity, Janus Esports, Loto Gaming, Naguará, She Gaming, Skull Cracker Team, Team Cruelty, The Kings y USA Esports.

Todos ellos buscarán sobrevivir en el Purgatorio a lo largo de 9 jornadas. Serán series de 6 partidas por día donde harán puntos de acuerdo a su posición y los asesinatos que consigan. Todo mediante un innovador sistema de puntaje.

Las recompensas por llevarse el Booyah son altas. Se repartirá una bolsa de premios de $20,000 USD para los primeros 6 lugares de acuerdo a su posición en la liga y además, los 3 mejores disputarán la Serie de Promoción a la FFL Clausura 2022.

Los Torneos Nacionales en México (4 cupos), Colombia (3 cupos) y Centroamérica y Caribe (4 cupos) seguirán vigentes y ahora, darán acceso a Retadores Norte. Los mejores equipos de dichos torneos disputarán la Serie frente a la escuadra que menos puntos acumule.

Las emociones de Retadores Norte se podrán seguir todos los jueves desde el 24 de febrero a las 6:30 p.m. a través de los canales de LVP LAN: YouTube: LVP LAN. Así como detalles de los equipos y transmisiones en Twitter: LVP Norte, Instagram: LVP Norte y Facebook: LVPMexico.

Vía LVP