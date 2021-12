PepsiCo anuncia nueva meta por la seguridad alimentaria de 50 millones de personas para 2030

• PepsiCo expande su plataforma Food for Good a nivel mundial, como parte de su compromiso de ampliar opciones nutritivas y accesibles de sus productos, incluyendo Quaker.

• En América Latina, la Fundación PepsiCo invertirá más de $4 mdd en programas por la seguridad alimentaria, así como $3.6 mdd adicionales para incrementar el acceso al agua e impulsar la reactivación económica de la región.

(1/Dic/2021 – web) Panamá.- PepsiCo anunció su nueva meta global a 2030 de apoyar a que 50 millones de personas tengan acceso fácil y rápido a alimentos nutritivos, a través de su programa de seguridad alimentaria Food for Good y de la expansión de su portafolio de alimentos nutritivos y asequibles, como parte de su estrategia PepsiCo Positive (pep+).

Este esfuerzo se suma al reciente anuncio de la compañía de sumarse al compromiso del sector privado para alcanzar el objetivo de Hambre Cero con una inversión de $100 millones de dólares para promover una agricultura positiva e iniciativas sobre seguridad alimentaria durante la próxima década.

Para alcanzar estas metas, PepsiCo expandirá a nivel global Food for Good, un programa de nutrición creado originalmente en Estados Unidos. El objetivo es evolucionar y expandir el alcance de esta iniciativa, así como su enfoque centrado en las comunidades para promover la seguridad alimentaria a largo plazo, a partir del trabajo en conjunto con socios locales en todo el mundo, e invirtiendo en soluciones que impulsen el acceso equitativo a alimentos nutritivos y mejoren la productividad e ingresos de los pequeños productores.

Las nuevas apuestas en América Latina incluyen:

• Expandir “Ella Alimenta el Mundo” (She Feeds the World), una alianza de más de 18 mdd con CARE que actualmente opera en Perú, Egipto y Uganda para promover la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres agricultoras a nivel global. En 2022, la Fundación PepsiCo tiene como objetivo invertir en Colombia para implementar el programa ahí, además de dedicar recursos adicionales en Nigeria, Turquía, Tailandia y Vietnam.

• Ampliar la escala de las intervenciones de Quaker en alianza con CARE y Un Kilo de Ayuda, para combatir la desnutrición infantil a través de programas como Quaker Qrece, una iniciativa integral que brinda productos alimenticios especializados y educación a comunidades de riesgo en Guatemala y México. De igual manera está ampliando su portafolio de productos nutritivos y de bajo costo, como la marca 3 Minutos disponible en México.

“Como compañía líder en el sector de alimentos y bebidas, desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo de un sistema alimentario mundial más equitativo en el que ninguna persona pase hambre” dijo Alina Hernández Aguilar, Directora Senior de Ciudadanía Corporativa para PepsiCo Latinoamérica. “Estamos orgullosos de aprovechar nuestra escala global para colaborar de distintas formas con socios locales a lo largo de América Latina. Este anuncio es solo el primer paso de un largo camino hacia alcanzar el objetivo global hambre cero y asegurar un futuro sostenible para todos”, añadió.

Estos compromisos globales llegan en un momento crítico. En la actualidad, alrededor de 800 millones de personas en el mundo padecen hambre, impactando a 9.1% de la población en América Latina (lo que significa un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a 2019).

«A través del programa She Feeds the World, CARE y la Fundación PepsiCo están trabajando juntos para aumentar las oportunidades para las mujeres productoras a pequeña escala en todo el mundo», dijo Ada Zambrano, Directora Regional de CARE para América Latina y el Caribe. A través de esta iniciativa emblemática podemos transformar los sistemas alimentarios y satisfacer las necesidades de nuestro mundo en crecimiento. Estamos encantados de expandir el programa She Feeds the World con la Fundación PepsiCo, especialmente en Colombia».

Durante la pandemia, PepsiCo contribuyó con cerca de $7 mmd en donativos en especie y financiamiento y entregó, de la mano de sus socios locales, más de 12 millones de comidas para quienes más lo necesitan en Latinoamérica. Por más de una década, PepsiCo ha logrado avances significativos en materia de seguridad alimentaria, proponiendo soluciones innovadoras a los retos que enfrentan las comunidades locales. Por medio de la inclusión de sus programas regionales a Food for Good, la compañía aprovechará su capacidad global y seguirá trabajando para facilitar el acceso a alimentos nutritivos de más de 50 millones de personas para 2030.

Además, los programas de Food for Good incluyen una iniciativa de entrega de comidas en Latinoamérica, Europa, África, Medio Oriente y Asia del Pacífico, así como programas de agricultura regenerativa en el sur de México y Turquía, e inversiones para aumentar la capacidad de bancos de alimentos en Argentina y otros países.

En Panamá, la compañía también ha implementado un modelo de voluntariado virtual, en el cual sus colaboradores han compartido con el Banco de Alimentos de Panamá, para conocer más acerca de la problemática de acceso a alimentos en el país, realizando una donación equivalente a 30 mil raciones de alimentos.

En el último año, PepsiCo ha acelerado los esfuerzos por contribuir en la creación de un sistema alimentario más sostenible, regenerativo e inclusivo. Recientemente, la compañía lanzó su campaña más ambiciosa hasta ahora, con un enfoque innovador, llamada pep+ (pep Positive) –una transformación estratégica de punta a punta con la sustentabilidad al centro–, para impulsar el crecimiento y generar valor sostenible respetando los límites del planeta, e inspirando un cambio positivo para el medio ambiente y las personas.

Para conocer más acerca de pep+, visite www.pepsico.com/pepsicopositive.

Vía CCKCENTROAMÉRICA