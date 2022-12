Qualcomm anuncia a Samsung como socio oficial de la serie Snapdragon Pro 

La liga de deportes electrónicos móviles de títulos múltiples más grande del mundo, Snapdragon Pro Series, utilizará dispositivos Samsung Galaxy con tecnología Snapdragon para competencias a través de Snapdragon Masters en 2024. Snapdragon Pro Series contará con Samsung en las regiones América del Norte, India, Europa, Medio Oriente, África del Norte y Asia-Pacífico

(13/Dic/2022 – web) Panamá.- Qualcomm Technologies, Inc. anunció que Samsung Electronics Co., Ltd. ha sido nombrada socia oficial de teléfonos móviles de la serie Snapdragon® Pro con tecnología Samsung Galaxy. Los competidores de la serie Snapdragon Pro en los niveles Mobile Challenge y Mobile Masters utilizarán exclusivamente dispositivos Samsung Galaxy con tecnología Snapdragon para competencias autorizadas, comenzando con las finales del desafío móvil Snapdragon Pro Series en DreamHack Valencia.

«Estamos comprometidos a llevar los dispositivos Samsung Galaxy de alto rendimiento con Snapdragon a las manos de miles de millones de jugadores de todo el mundo para promover tanto la camaradería como la competencia», dijo Stephanie Choi, EVP & CMO de Mobile eXperience Business de Samsung. «Como socio oficial de teléfonos móviles de la serie Snapdragon Pro, este anuncio profundiza nuestra asociación existente con Qualcomm y es un próximo paso importante en nuestra búsqueda por hacer avanzar la tecnología móvil en el mundo de los deportes electrónicos».

«La colaboración entre ESL FACEIT Group, Samsung y Qualcomm demuestra nuestra dedicación colectiva para revolucionar los deportes electrónicos móviles a través de una accesibilidad incomparable y un rendimiento superior”, dijo Don McGuire, SVP de Qualcomm Technologies, Inc. y CMO de Qualcomm. «Esperamos mostrar las funciones premium de juegos móviles y la confiabilidad de los dispositivos Samsung con tecnología Snapdragon mientras los mejores jugadores móviles del mundo compiten en los escenarios internacionales más importantes de los deportes electrónicos».

ESL FACEIT Group (EFG), el proveedor líder de juegos competitivos y entretenimiento de deportes electrónicos, ya ha llevado a Snapdragon Pro Series a ser una de las ligas de deportes electrónicos móviles de títulos múltiples más grandes del mundo, enfatizando su prioridad para democratizar el acceso a la competencia para la última y próxima generación de apasionados jugadores móviles.

“Al aprovechar la tecnología líder en la industria de Samsung y Qualcomm, EFG continuará mejorando la experiencia competitiva para estos usuarios de todo el mundo”, dijo Kevin Rosenblatt, SVP de ecosistemas de juegos en ESL FACEIT Group (EFG). “Nuestra asociación con Qualcomm y Samsung destaca que ahora más que nunca, el teléfono en tu bolsillo es una puerta de entrada a increíbles experiencias de juego competitivas y contribuye a la creación de una era para todos».

Para obtener más información sobre Snapdragon Pro Series, visita https://snapdragonproseries.com/ y sigue Snapdragon Pro Series en Facebook, Twitter e Instagram.

Vía The Prism Group