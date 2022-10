Singapore University of Technology and Design y el Tecnológico de Monterrey firman convenio de investigación colaborativa

• El convenio dará como resultado el mejoramiento del aprendizaje ciber-físico, abriendo nuevos caminos para el futuro de la educación.

(27/Oct/2022 – web) Singapur.- Singapore University of Technology and Design (SUTD) y el Tecnológico de Monterrey, a través del Institute for the Future of Education, firmaron un convenio de investigación colaborativa con el objetivo de impulsar el aprendizaje ciber-físico para estudiantes y profesores en Singapur y México.

A través de este acuerdo de tres años, ambas instituciones compartirán prácticas y experiencias sobre la configuración y uso de infraestructura de aprendizaje ciber-físico para crear nuevas oportunidades para la innovación educativa e investigación, dando como resultado nuevos caminos para el futuro de la educación.

El convenio entre SUTD y el Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey, permitirá el intercambio de prácticas para el aprendizaje ciber-físico y la evaluación en la efectividad de las modalidades educativas de entrega asociadas al mismo. Ambas partes conducirán experimentos en conjunto que involucren a estudiantes e instructores para explorar dominios tales como: aprendizaje habilitado a través de la tecnología, innovación pedagógica traslacional, analítica de aprendizaje, y aprendizaje personalizado.

Esta investigación colaborativa se especializa principalmente en la iniciativa SUTD campusX, la cual se enfocará en las necesidades y experiencias de estudiantes y profesores utilizando el análisis de datos y ciencias del aprendizaje con el propósito de crear espacios seguros, inclusivos y agradables donde los estudiantes podrán aprender, interactuar y optimizar sus competencias.

En relación al impacto de campusX en el futuro de la educación, el profesor Phoon Kok Kwang, Vicerrector de la Singapore University of Technology and Design (SUTD), mencionó: “Tanto el Tec como SUTD comparten una visión común del aprendizaje ciber-físico, con intereses similares y entendimiento sobre las áreas de oportunidad para la aplicación de tecnología humano-céntrica y el diseño para la práctica de la pedagogía y andragogía en los ambientes de aprendizaje de educación superior actuales. Esto constituye una base sólida sobre la cual se pueden desarrollar más proyectos entre el Tec y SUTD. La investigación colaborativa motivo de este convenio, es un comienzo importante y SUTD espera continuar asociándose con el Tec en años venideros. En un sentido similar, SUTD también busca colaborar a futuro con más socios en la misma línea de pensamiento a través de la academia y la industria y constituir de forma local y global, un panorama para hacer del aprendizaje ciber-físico una realidad”.

Respecto a la investigación colaborativa entre estas dos renombradas instituciones educativas, Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey, expresó su satisfacción por la firma del convenio: “Para avanzar en los retos educativos de hoy y diseñar el futuro de la educación, la clave es la colaboración. El Tec ha sido pionero de la innovación educativa en México y Latinoamérica, y estamos buscando ampliar nuestros proyectos e iniciativas para tener una creciente relación e impacto global. Particularmente, estamos desarrollando una iniciativa para fortalecer alianzas con Asia y —dado que tenemos una larga relación con Singapur y SUTD— nos complace extender nuestra colaboración con ellos a través de la investigación, educación y tecnología”.

Adicionalmente, Michael Fung, Director Ejecutivo del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, enfatizó en la importancia de este tipo de acuerdos entre ambas universidades: “Conducir experimentos en conjunto que pongan a prueba los modelos educativos innovadores que trascienden fronteras será la clave para desarrollar ambientes de aprendizaje ciber-físicos efectivos. Este proyecto colaborativo con la iniciativa SUTD campusX incrementará las oportunidades de aprender de las audiencias globales de educación superior, capitalizando el intercambio cultural entre estudiantes y profesores singapurenses y mexicanos, y desarrollando las mejores prácticas con una perspectiva internacional”.

Las actividades de investigación marcadas en el convenio están previstas para iniciar en el primer trimestre de 2023, de igual forma, las pruebas de aprendizaje en un ambiente experimental y de estímulo permitirán identificar las mejores prácticas en los modelos educativos digitales soportados por plataformas efectivas de tecnología ciber-física.

Vía Alterpraxis