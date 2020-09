Inteligencia Artificial se convierte en aliada para las personas que viven con Obesidad

25/Sep/2020 – web) Panamá.- El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona en relación con su peso y estatura y, por lo tanto, determina si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, si existe sobrepeso u obesidad. Para medirlo, normalmente se requiere medir el peso y la altura de la persona, sin embargo, Novo Nordisk una compañía farmacéutica está innovando en esta rama y da a conocer a MariA, una asistente virtual que por medio de Inteligencia Artificial escanea las facciones del rostro y con base en estas le brinda un rango estimado de su IMC. Igualmente, detecta y responde a las emociones de la persona al momento de usarla.

MariA es la primera aplicación de Inteligencia Artificial (IA), que con sólo la imagen del rostro puede dar este indicador de salud. Además, es interactiva con el usuario(a), por ejemplo, si detecta que éste(a) tiene sobrepeso u obesidad, le hará algunas recomendaciones a seguir, al igual que le brindará por medio de geolocalización un listado de profesionales de la salud calificados para el tratamiento de la obesidad. “La obesidad es reconocida como una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud, por lo que debe ser manejada como tal, comenta la Dra. Ileana Chiari-Shan, directora médica de Novo Nordisk CLAT.

MariA está disponible a través de una aplicación gratuita, y para quienes prefieren no descargar apps, pueden accederla mediante la página web https://www.soymaria.com/app/. Tiene además la ventaja de que puede realizarse en un espacio personal, ofreciendo privacidad a los usuarios que la utilizan, además, no almacena ningún tipo de imagen o datos de quienes la usan.

El uso de la Inteligencia Artificial en la medicina es un campo que ha venido creciendo fuertemente en los últimos años, tanto del lado de los pacientes, con sistemas y dispositivos de bienestar personal, como de los médicos y especialistas, en muchos sistemas de diagnóstico y tratamiento médicos; pero MariA es la primera asistente virtual de IA a nivel mundial que logra este proceso.

Del lado del paciente existen: móviles, relojes y básculas con sensores que brindan datos exactos de salud detallada y personalizada. En estos dispositivos podemos encontrar información como el peso, la frecuencia cardiaca, el nivel de actividad e incluso datos mucho más sofisticados.

“Estamos convencidos de que invertir en Inteligencia Artificial desde el campo clínico es una excelente oportunidad para ayudar a las personas que viven con sobrepeso u obesidad a tener un diagnóstico más rápido, y consultar con un profesional de la salud calificado oportunamente, lo que permite poder tratar con mayor efectividad” menciona el doctor Victor Nolasco, Gerente Médico de Novo Nordisk CLAT.

El IMC y su impacto en la salud

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso se define con un IMC de más de 25 kg/mts2 y se considera que una persona es obesa si su IMC es superior a 30 kg/mts2. 1

El IMC toma en cuenta la relación entre la estatura y el peso actual del individuo. Cabe destacar que tanto el género como la edad, juegan un papel importante para el cálculo de la misma.

La obesidad comúnmente ha sido asociada con el exceso de peso, alimentación no saludable, actividad física limitada y el poco cuidado de la salud. Pero detrás de todo esto, hay una serie de alteraciones fisiológicas que son las responsables de esta enfermedad, lo que hace que sea una condición compleja y desconocida acerca de lo que significa vivir bajo las limitaciones de esta condición. Es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento médico a largo plazo, ya que su naturaleza es compleja y multifactorial. Se ve influenciada por factores genéticos, fisiológicos, ambientales y psicológicos y desencadena muchas consecuencias graves para la salud2,3.

Según el informe del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, cerca del 58% de los habitantes de la región vive con sobrepeso (360 millones de personas).4 Esto denota una urgente necesidad de que se desarrollen tratamientos contra esta enfermedad crónica que padecen millones de personas al rededor del mundo.

Sobre Novo Nordisk

Novo Nordisk es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia nos ha dado la experiencia y capacidades que también nos han permitido ayudar a las personas a vencer la obesidad, la hemofilia, los desórdenes del crecimiento y otras enfermedades crónicas graves. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a aproximadamente 43,200 personas en 80 países y comercializa sus productos en más de 170 países.

Vía CCKCentroamérica

Referencias

1Organización Mundial de la Salud: Obesidad y sobrepeso. Abril, 2020.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

2Organización Mundial de la Salud: Obesidad y sobrepeso (febrero 2018) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

3American Medical Association House of Delegates. Recognition of obesity as a disease. Resolution 420 (A 13).

http://www.npr.org/documents/2013/jun/ama-resolution-obesity.pdf Received May 15, 2013. Accessed October 2019.

4 Organización Panamericana de la Salud, Sobrepeso afecta a casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.paho.org/costa-rica/index.php?option=com_content&view=article&id=348:sobrepeso-afecta-poblacion-america-latina-y-caribe&Itemid=314 Último acceso: junio de 2020.