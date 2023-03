Heinsohn es reconocido como partner número uno de SAP en cuentas nuevas en Latinoamérica norte

Heinsohn recibió dos importantes galardones durante los Partner Excellence Awards que reconocen la excelencia como socio de negocios en Latinoamérica Norte durante 2022

(2/Mar/2023 – web) Bogotá, Colombia.— Heinsohn, proveedor de soluciones tecnológicas que elevan el desarrollo y la competitividad de los negocios, anunció hoy que fue galardonado nuevamente como partner número uno de SAP en cuentas nuevas en los 2022 Partner Excellence Awards realizados durante el Partner Kick-Off Metting (PKOM) LAC North 2023 en el Club Campestre Hato Grande, cerca de Bogotá.

Durante la gala, Heinsohn recibió premios en las categorías ‘B1 G8 Elite Group’ y ‘B1 Sales en cuentas nuevas, por su excelencia en ventas de SAP Business One, innovación, tecnología y servicios durante 2022:

• SAP LAC North Award for Partner Excellence 2022 for B1 G8 Elite Group

• SAP LAC North Award for Partner Excellence 2022 for B1 Sales new names

“Los premios recibidos son una confirmación de nuestros esfuerzos comerciales, de marketing, técnicos y de innovación como especialistas en SAP Business One”, declaró Jorge Humberto Mejía Carvajal, Director Nacional de ERPs Grupo Heinsohn. “Estos galardones nos impulsan a obtener resultados rápidamente, crecer de manera sostenible y ofrecer servicios de calidad a través de las soluciones SAP de clase mundial”.

Implementada y soportada por Heinsohn, SAP Business One es una solución de software ERP asequible que integra todas las áreas operativas y administrativas del negocio para satisfacer las necesidades empresariales esenciales, desde la contabilidad y finanzas hasta la logística, inventarios, manufactura, CRM ventas y servicios, y proyectos, entre otras.

ACERCA DE HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY

Heinsohn Business Technology es una empresa líder en consultoría y desarrollo de software con 40 años de experiencia y varias sucursales en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Ofrecemos una sólida cartera de servicios de TI que incluye Cloud Computing, Big Data-Analytics, Integration (SOA-BPM) y desarrollo de software en diversas tecnologías que impactan positivamente a las organizaciones, sus usuarios y clientes. Aprenda más en heinsohn.co o síguenos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook.

