E! Entertainment anunció a Kenan Thompson como el host oficial de los People’s Choice Awards 2021

(9/Nov/2021 – web) Panamá.- E! Entertainment anuncia que la próxima edición de los People’s Choice Awards 2021 ya tiene host: el reconocido actor, comediante estadounidense Kenan Thompson (Saturday Night Live, Kenan & Kel, America’s Got Talent, Home Alone, Playmobil: The Movie) será el gran encargado de dirigir la ceremonia de premiación más esperada por todos los fans en el mundo.

Los premios People’s Choice Awards 2021 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Monica, CA en vivo el 07 de diciembre celebrando un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año.

¨¡No puedo creer que seré que anfitrión de los People´s Choice Awards! Estoy más que bendecido de haber sido nominado dos veces y ser parte de dos nominaciones para Saturday Night Live en estos premios. ¡Ciertamente buenos tiempos! ¡Felicidades a todos los nominados, ya ganamos!, expresó Kenan Thompson.

Thompson acaba de iniciar su temporada 19 en uno de los programas televisivos más importantes del mundo, el famoso TV Show ¨Saturday Night Live¨ como uno de los miembros del elenco más antiguo del programa. El año pasado, Thompson recibió dos nominaciones al premio Emmy como Actor Principal destacado en una serie de comedia y como actor secundario destacado en una serie de comedia por ¨Saturday Night Live¨. Asimismo, recibió previamente dos nominaciones al Emmy en 2018 y 2020 en la categoría de actor de reparto por su trabajo en SNL, un Emmy por Mejor Música y Letra original en 2018 por la canción de SNL ¨Como Back, Barack¨ y recibió una nominación en la misma categoría en 2017 por co-escribir ¨Last Christmas¨ del popular ¨Jingle Barack¨.

Sus proyectos anteriores incluyen producciones exitosas como ¨Hubie Halloween¨, ¨Snakes on a Plane¨, ¨Wieners¨ y ¨The Magic of Belle Isle¨. Entre otros créditos de participación de Kenan, están ¨Fat Albert¨, ¨D2: The Mighty Ducks¨, ¨Good Burger¨, ¨The Adventures of Rocky and Bullwinkle¨, ¨Brother Nature¨, ¨Heavyweights¨, ¨My Boss’s Daughter¨, ¨Barbershop 2¨, ¨Going in Style uyThey Came Togethe¨r. Thompson también aparecerá próximamente en ¨Clifford, the Big Red Dog¨ y ¨Home Sweet Home Alone¨.

CONOCE LA LISTA COMPLETA DE LAS 40 CATEGORÍAS Y NOMINADOS

Las 40 categorías de este año que abarcan películas, televisión, música y cultura pop están repletas de poder de estrellas. Entre los muchos nominados se encuentran las estrellas Timothée Chalamet, Daniel Craig, Eddie Murphy, Ryan Reynolds, Vin Diesel, Charlize Theron, Jennifer Hudson, Margot Robbie, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Emily Blunt, Emma Stone, Jason Momoa, Mandy Moore, Selena Gomez, Khloé Kardashian, Kim Kardashian West, Ted Lasso, Bad Bunny, Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weeknd, Adele, Billie Eilish, Becky G, J Balvin, Maluma, Karol G, Rauw Alejandro, BTS, Kylie Jenner, Demi Lovato, entre muchas otras más.

Latinoamérica ocupa un importante lugar en las nominaciones con la reciente nueva categoría ¨Influencer Latino del año¨, en los que participan Kunno (México), Alex Tienda (México), Calle y Poché (Colombia), Sebastián Villalobos ¨Sebas (Colombia), Daniela Nicolás (Chile), Santi Maratea (Argentina), Carolina Dementiev (Panamá), y Karina Ramos (Costa Rica).

PARA CONOCER TODOS LOS NOMINADOS EN LAS 40 CATEGORÍAS VISITA:

Link Lista de Nominados People´s Choice Awards 2021

¿Listos para disfrutar de la noche más esperada del año? La cita es este próximo 7 de Diciembre en exclusiva para todo Latinoamérica solo por E!

Ingresa ya a www.votepca.com y empieza tu votación, ya que llegan los únicos premios en el mundo donde los fans son los únicos.

Vía Praestigium