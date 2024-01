The Traitors: 20 participantes, 3 traidores, $250,000 en juego, Primera Temporada – Estreno exclusivo en Universal+

Adéntrate en el intrigante mundo de The Traitors, donde 20 participantes luchan por $250,000 mientras tratan de descubrir a los tres traidores ocultos

(30/Ene/2024 – web) Panamá.- Universal+ anunció la primera temporada de «The Traitors», un emocionante reality show donde la confianza no es una opción. El programa, conducido por Alan Cumming, se estrenará de manera exclusiva el 8 de febrero, llevando a los espectadores a una experiencia única llena de suspenso y estrategia.

Además de superar los retos para acumular dinero, los participantes deberán descubrir quiénes son los tres traidores dentro del grupo antes de que estos terminen con todos y sean los ganadores. The Traitors llega el 8 de febrero por Universal+.

Los concursantes serán guiados por Alan Cumming, quien conduce el reality y les deja en claro que no pueden confiar en nadie. Su objetivo será desenmascarar a los traidores a lo largo de 11 episodios llenos de juegos, retos, misterios y eliminados.

Entre los participantes se encuentran Brandi Glanville (The Real Housewives of Beverly Hills), Rachel Reilly (ganadora de Big Brother 2011) y Cirie Fields (Survivor). The Traitors estrena el jueves 8 de febrero a las 8:30 PM COL/PAN.