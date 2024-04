Expertos de Mayo Clinic explican la Fibrilación Auricular

Aunque la fibrilación auricular puede ser asintomática en algunos casos, los pacientes pueden experimentar fatiga, dificultad para respirar y sensación de envejecimiento prematuro

(23/Abr/2024 – web) Escrito por el personal de Mayo Clinic – Minnesota, EE.UU.- Según la Asociación Americana del Corazón, casi 3 millones de estadounidenses tienen una afección cardíaca llamada fibrilación auricular. Y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, esa cifra podría ascender a 12 millones a principios de la próxima década.

Sin embargo, ¿qué es la fibrilación auricular y cómo se soluciona?

Un ritmo cardíaco normal debe latir como un tambor constante. La fibrilación auricular es como un redoble caótico.

«Es un bum, bum-bum, bum-bum-bum, bum-bum-bum-bum. O sea, que los latidos cardíacos se anticipan o se acortan, (bum-bum) o se alargan (bum-bum-bum, bum). Y eso altera la capacidad del corazón para llenarse y bombear sangre con eficacia», explica el Dr. Christopher DeSimone, cardiólogo de Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

Esto puede exponer a los pacientes a un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

«El corazón es como una casa. Hay un piso de arriba, otro de abajo y electricidad en la parte superior del corazón. Está coordinado para latir y bombear de forma que la sangre llegue al resto del organismo, y circula desde la parte superior, hacia abajo por el centro del corazón, hasta la parte inferior del corazón en el sótano. En las cavidades superiores del corazón es donde radica el problema de la fibrilación auricular», afirma el Dr. DeSimone.

Existen muchas causas, como la presión arterial alta, la diabetes o incluso la apnea del sueño. A menudo los pacientes no son conscientes de que tienen fibrilación auricular.

«A veces me describen que se sienten cansados», afirma el Dr. DeSimone. «Tienen más dificultades para respirar. Sienten que están envejeciendo. Sienten que no han estado tan activos. Sin embargo, lo que en realidad sienten es que no hay un bombeo eficaz de la sangre».

El tratamiento es personalizado para cada paciente y puede incluir medicamentos, la administración de una descarga eléctrica al corazón o un procedimiento llamado ablación con catéter, que cicatriza el tejido del corazón que está creando las señales irregulares.

Para más información en español sobre fibrilación auricular visite:

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/atrial-fibrillation/symptoms-causes/syc-20350624

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/atrial-fibrillation/diagnosis-treatment/drc-20350630