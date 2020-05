Oportunidades de innovación de red para un nuevo mundo conectado

(25/May/2020 – web) por: Tom Cloonan, CTO – Broadband Networks en Commscope.-Si está leyendo esto, es probable que su Internet siga funcionando. Por lo general, la banda ancha es como la electricidad: no lo nota a menos que no funcione. Pero si usted es como millones de personas en todo el mundo, su banda ancha está funcionando bien, aún cuando está en casa todo el día, en videoconferencias con personas con las que normalmente no habla, mientras observa todo el tiempo Internet.

De hecho, ese es el caso de la mayoría de los usuarios: nuestros hábitos de Internet en los últimos dos meses han cambiado por completo. La hora pico de banda ancha solía ser de 8 p.m. a 12 a.m. (4 horas). Hoy es de 8 am-2am (18 horas). Hace sólo un par de meses, el hogar en promedio consumía 2.4 Mbps en el tráfico descendente durante el período ocupado por la noche. Hoy, se usa hasta 3.0 Mbps durante ese mismo periodo.

Es un aumento de la hora pico del 450% y un aumento de carga del 25%. Estos picos de uso prolongado superan con creces lo que nuestros modelos de tráfico podrían haber predicho en este periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué todo sigue funcionando?

En resumen: buen diseño. Las redes de banda ancha modernas se diseñaron con un margen adicional para manejar las explosiones de ancho de banda de cosas, como descargas y cargas de archivos o nuestra situación actual.

Esa capacidad adicional, combinada con la aplicación inteligente de soluciones de red a corto plazo, como los algoritmos de programación CMTS y la optimización de los parámetros del canal DOCSIS, nos mantienen a flote y extienden el uso del ancho de banda a lo largo del tiempo, satisfaciendo efectivamente la demanda de la red.

Pero no es sostenible. Continuamos viendo un aumento promedio del 20-30% en el uso de ancho de banda cada año, a medida que las personas aprovechan la tecnología más conectada para el trabajo desde casa, aprendizaje en línea, video chat, juegos en vivo y televisión.

La buena noticia es que los operadores de banda ancha reconocen estas tendencias y están acelerando su cronograma de actualizaciones de red para adelantarse a la demanda y preparar sus redes para el futuro, cualquiera que éste sea.

Algunos avances de estas redes incluyen:

Segmentación virtual dentro del nodo: esta estrategia, que reduce efectivamente el número de suscriptores que comparten una conexión de fibra, es la mejor forma de aumentar el ancho de banda a corto plazo.

Implementar más módems DOCSIS 3.1: a medida que se actualiza el equipo de las instalaciones del cliente (CPE) en el hogar, la velocidad de banda ancha, la latencia, la confiabilidad y la eficiencia energética también mejorarán. Hoy, la mayoría de los operadores de cable le permitirán actualizar y traer su propio módem, y esto sigue siendo una de las mejores formas de aprovechar al máximo su servicio de banda ancha.

Agregar más canales descendentes: esta es una actualización a medio plazo que agrega efectivamente más capacidad descendente. La transmisión es un componente importante de nuestro uso de ancho de banda, por lo que tiene sentido contrarrestar la mayor atracción de datos posteriores, a medida que aumenta la calidad del video junto con aplicaciones como juegos y realidad virtual.

Agregar más canales ascendentes: agregar capacidad ascendente es cada vez más importante a medida que las personas usan más comunicaciones bidireccionales de gran ancho de banda, como videoconferencias, y cargan cada vez más videos en la nube, como por ejemplo, monitoreo y seguridad en el hogar de IoT con cámaras de video 4K.

La pandemia de hoy nos muestra lo crucial que es Internet para mantener a nuestra sociedad funcionando frente a un cambio rápido e impredecible. Nos está mostrando la ventaja del diseño con visión de futuro. Y nos muestra dónde están las oportunidades para la innovación de redes. A medida que los operadores comienzan a implementar estos cambios, no solo están invirtiendo para resolver los problemas de hoy, sino que están sentando silenciosamente el marco de referencia para un nuevo mundo conectado.

*Tom Cloonan, CTO – Broadband Networks en Commscope. Se unió a CommScope mediante la adquisición de ARRIS, donde ocupó el mismo cargo desde 2002. Cloonan y su equipo diseñaron con éxito los productos E6000® CER CCAP y C4 CMTS, así como la última generación de productos DAA. Su enfoque de investigación actual es el diseño de las tecnologías de última generación altamente escalables.

Vía Comunimix