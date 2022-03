Aprende a mitigar el cambio climático desde el hogar

(16/Mar/2022 – web) México.- El cambio climático es una realidad y podría traer para México y Jalisco climas extremos como sequías o lluvias torrenciales que pueden significar pérdidas económicas y sociales para el país y el estado.

Pocas acciones pueden ahora cambiar este panorama, pero siempre se puede ayudar a crear una cultura en pequeños y grandes para en un futuro, quizá, mitigar los efectos negativos que este fenómeno traerá.

Esto lo mencionó el Director del Centro de Sustentabilidad y Energía Renovable y Responsable Técnico del Centro de Tecnología en Iluminación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Dr. Mauricio Alcocer Ruthling.

En el año 2021, dijo, se demostró que eventos meteorológicos anormales se presentaron en regiones del planeta como el aumento y declive de temperaturas, tormentas, incendios arrasadores, sequias e inundaciones.

“Fueron eventos sorpresivos por su magnitud y fuerza, y esto es un mensaje, cada vez se volverá menos posible el predecir cómo el clima se comportará. La infraestructura para estas eventualidades es poco funcional para cubrir los problemas que traerá esta situación que ha ido en aumento”, dijo.

Desde la comunicación, transporte, manejo de la energía hasta la infraestructura para conseguir recursos se verán afectadas. Parte del cambio climático es el calentamiento global que podría traer un aumento de temperatura a más de 35 grados centígrados como se registró el año pasado en Jalisco.

El cambio climático tiene la característica de crecer, cada año es peor que el anterior y sucede a velocidad diferente en cada región del planeta. Esto causará afectaciones cada vez más catastróficas como hambrunas, carencia de agua, pérdidas millonarias, extinciones de especies y guerras.

“Lo peor que podemos hacer es ignorar el problema. Pensar que no es importante o señalar que no es una crisis, asegurar que es irreal”, señaló.

Ayuda desde casa

El doctor Alcocer Ruthling compartió acciones pequeñas que podemos realizar en casa para mitigar lo que es nuestra “última llamada” a la acción en contra de este problema que crece y crece:

• Ahorra electricidad desconectándolos por completo cuando no utilices tus electrodomésticos, incluso tu computadora portátil o de escritorio.

• Deja de utilizar los estados de cuenta bancarios en papel y paga tus facturas en línea o a través de tu celular.

• Promueva campañas y publicaciones en redes sociales que ayuden a mitigar el cambio climático, el desperdicio del agua, energía y el reciclaje.

• Apaga las luces de una habitación si no estás dentro y aprovecha la luz natural.

• Promueva el consumo responsable y apoya a empresas aplican prácticas sostenibles, que no dañen el medio ambiente en sus procesos.

• Evita usar la secadora al terminar de lavar tu ropa, seca los objetos cosas al aire o usando el sol.

• Al tomar un baño, ahorra agua con duchas cortas y evita usar las bañeras, ya que se desperdicia agua.

• Por salud y para proteger los recursos naturales, es recomendable consumir menos carne y pescado, porque se destinan más recursos para la obtención de carne que para el crecimiento de las plantas.

• No desperdicie la comida y guarde las sobras de lo que no consumió. Si no desea comer lo que quedo, busque videos en la red para hacerlos fertilizantes orgánicos para abonar sus plantas y jardines y así no comprar fertilizantes que contaminan el sueño y aire.

• Promueva el reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio dentro de su hogar.

• Compre productos que estén mínimamente empaquetados.

• Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo energético más eficiente y cambie las bombillas de la casa por focos leds que ahorran energía.

• Si puede, instale paneles solares en su casa.

• Cuando lave sus platos, evite desperdiciar agua al tope, mientras los enjabone, cierre la llave.

• Evita usar pañales desechables, use de tela o desechables ecológicos.

• Separa la basura.

• Consuma productos, como frutas y verduras, ecológicas.

• Cierre los grifos correctamente.

Vía UAG