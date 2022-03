Develan la Gran Pared en la Ciudad de Panamá

(30/Mar/2022 – web) Panamá.- Tantos meses de trabajo y esfuerzo han rendido sus frutos, al levantarse imponente en el edificio de MegaStorage en el barrio de San Francisco. Hemos vivido esta primera edición gracias a IMPACTA, organizadora de este proyecto de impacto social que ha abarcado diferentes etapas y ha dejado su huella en la comunidad.

Repasando lo acontecido desde octubre, IMPACTA logró acercarse a niños, sus padres y maestros de 30 escuelas a nivel nacional para darles las herramientas y la guía para plasmar los mensajes que anhelan ser escuchados alrededor del mundo, a través de diferentes formatos de literatura. Los 2,500 mensajes generados fueron la respuesta a esta pregunta: “Si quisieras que tu voz la escuche el mundo entero, ¿qué le dirías?”

“Le dimos un espacio a los niños para que pudieran reflexionar, cuestionarse y expresar todo lo que se le ocurra. Un espacio en el que todas las voces son válidas, sin importar su género, color de piel, religión o estrato social”, señaló Sabrina Naimark, fundadora de IMPACTA y creadora de este proyecto.

“Unimos las voces con la creatividad y el arte para que todo Panamá pueda apreciar, valorar e identificarse con las palabras de nuestros niños, queremos elevar sus ideas, queremos que se unan en un mensaje que podamos plasmar para que todo nuestro país y el mundo puedan verlo reflejado en las primeras palabras de las voces del futuro en La Gran Pared”.

Los mensajes pasaron por una fase de selección gradual, quedando 15 semifinalistas. En el evento que se llamó “El Gran Show” en el Teatro Anita Villalaz, 15 cantautores se unen con los niños y se crean igual número de canciones compuestas por artistas locales, las cuales se presentaron en un concierto tan emotivo como emocionante. De este evento, salen los tres ganadores. Ellos fueron y sus mensajes integran el arte del gran mural:

Mensaje No.1: “Mi país tricolor, mi patria, mi gran motivación, una increíble fauna y vegetación, tan grande como nuestra selección. Con patacón y hojaldre disfrutamos los juegos de la selección, los colores azul, blanco y rojo nos unen como una nación. Así es mi Panamá”. – Gil Kariv, 12 años, estudiante del Colegio Instituto Alberto Einstein, ilustrado por el artista Madmagos (Sergio Smith).

El trabajo de Madmazos se distingue por el amor a los trajes típicos de Panamá; no solo con la pollera sino cómo visten los indígenas y su cultura. Más que centrarse en el poema que escribió Gil, se enfocó en cuál fue su inspiración para poder crearlo, llegando a entender que la intención fue darle valor a cosas que son autóctonas del país pero que no son oficialmente los símbolos patrios. “Tras escuchar el poema, inmediatamente lo imaginé en mi mente lleno de colores, como muestra de lo que somos como latinos y de lo que llevamos en nuestra cultura y en la sangre, porque al final eso es lo que nos distingue y es lo que Gil quiso decir en su poema”.

Mensaje No.2: “Sabemos que los cuentos de hadas no son reales; pero no quita el hecho de que son especiales. Desde un niño de madera que se convirtió en humano, hasta la mujer más bella que en un sueño ha quedado. En los libros hay mundos que queremos explorar, como el país de las maravillas, o la isla de nunca jamás. Si me dieran la oportunidad, yo aquí prefiero estar, ya que aquí está mi verdadero hogar”. – Misael García, 17 años, Centro Educativo Integral Montessori, ilustrado por Caso Tres.

Caso es un fanático del lettering estilo graffiti y todo lo relacionado con el estilo urbano. Fanático del misterio, nunca revela del todo su identidad porque es parte de su personaje; incluso tiende a pintar con la cara tapada y se presenta por todos lados con su nombre artístico. Su estilo es el más crudo de los tres y eso lo hace el complemento perfecto para nuestro trío de muralistas.

A lo largo de su carrera ha trabajado dándole talleres a grupos de niños de distintos barrios, por lo que la vena pedagógica estuvo a flor de piel durante el desarrollo de su concepto para La Gran Pared.

Para crear al arte que representará en poema de Misael, se inspiró en la fantasía, haciendo referencia al ¨País del nunca jamás», combinándolo con un personaje que representa la longevidad y la sabiduría, que siempre hace frente a situaciones difíciles y que tiene el poder para detectar cuando algo no está bien; resguardándose en su propio mundo, pero que también tiene la fuerza para encarar la realidad en la que vivimos cada vez que sea necesario.

Mensaje No.3: “Tu vida es tu mensaje al mundo, asegúrate que sea inspirador”. – Astrid Guerra, 12 años, Colegio Rogelio Josué Ibarra, interpretado por Iram Teks. Teks es un artista que ha pasado no solamente por murales, sino que ha reinventado su estilo aplicándolo en mercancía para distintas marcas. Ha personalizado desde patinetas, hasta tshirts con su estilo de ilustración y juega muchísimo con colores cálidos y fríos para representar de la mejor manera la personalidad de sus conceptos. Le gusta usar colores eléctricos y pintar animales.

La esencia de su interpretación del poema de Astrid son la música y la naturaleza. Antes de comenzar con los primeros trazos, confiesa tener muchas veces un plan previo que crea en su cabeza porque visualiza en la dimensión de la imaginación.

La pared mide 465.11mts2, forma parte integral de la estructura de Megastorage en Calle 75 San Francisco. Esto la convierte en una de las obras de arte más importantes del país, siendo la pared más alta pintada con ilustraciones de mensajes de niños al mundo. La misma ha sido tratada desde el mes de febrero para adecuarla para preservar la obra, la cual inició la primera semana de marzo. Para pintarla se han utilizado más de 180 galones de pintura, 800 latas de spray y se le han dado acabados para conservarla por lo menos por tres años en buen estado. Los tres artistas locales Madmagos, Caso Tres e Iram Teks, que fueron los seleccionados para diseñar la obra de arte tuvieron el reto de interpretar visualmente el mensaje asignado y luego integrar sus visiones artísticas para conjugarlos en una sola gran obra de arte.

Un dato muy importante es que al pie del mural todo el que quiera visitarlo podrá descargar un código QR gracias al cual podrá conocer todos los pormenores del proyecto y la obra en si.

Este proyecto es gracias a la unión de IMPACTA y Magastorage por su interés mutuo en potenciar el desarrollo del país a través de distintos esfuerzos y al aportar a la cultura y el arte en Panamá, ofreciendo el espacio a los niños para que compartan sus mensajes al mundo. Gracias igualmente a nuestros patrocinadores: Mega Storage, Multibank, Chevron, Jamar, MyBox, Do it Center, BID, Unicola, El Machetazo, Pintuco, Hospital Pacífica Salud, Saks, Baesco, Franquicias Panameñas, Portolá, Impa Doel y E-Web por su compromiso y ser agentes de cambio.

Estas fueron las 30 escuelas participantes: República de Jamaica, Colegio Rogelio Josue Ibarra, En Busca de un Mañana, Escuela Peña Blanca (Comarca Ngabe), Escuela Bajo Bonito, C.E.B.G Las Guabas, C.E.B.G Bianchieri, C.E.B.G Jordanal, C.E.B.G Hijo del Carpintero, C.E.B.G Aguacate, Colegio Jesús María Pla, Cultura + Propósito, Olimpiadas Especiales, Centro Educativo José De Gracia Fernández., Colegio Virgilia González de Pombo, Escuela Bilingüe Oficial Simeón Conte, Instituto Alberto Einstein, Academia Hebrea de Panamá, Academia Interamericana de Panamá, Balboa Academy, Colegio Brader, Centro Educativo Integral Montessori, Instituto Chino Panameño, Colegio Claret, Colegio Integral de Azuero, Colegio Isaac Rabin, Colegio Javier, La Felicidad Mano de Piedra, Magen David Academy, Nikolaus Kopernikus, Oxford School, Panamerican School.

Vía Plataforma Marketing