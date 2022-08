IMMAF anuncia lista de atletas y equipos para el Campeonato Mundial Juvenil 2022

498 atletas de 41 naciones, del 17 – 20 de agosto de 2022 en Abu Dabi

(5/Ago/2022 – web) México.- La Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), aunció su lista provisional de atletas y equipos nacionales para el Campeonato Mundial Juvenil IMMAF 2022 que se realizará en Abu Dhabi del 17 al 20 de agosto de 2022. El evento se transmitirá en vivo en immaf.tv desde el Jiu Jitsu Arena , Abu Dhabi.

Organizado por la UAE Jiu-Jitsu and MMA Federation, se llevarán a cabo tres categorías de torneos juveniles bajo las Reglas de MMA Juvenil de IMMAF para jóvenes de 12 a 13 años (Juventud C), 14 a 15 años (Juventud B) y 16 años. a 17 años (Juventud A). Los conjuntos de reglas se han modificado a partir de las Reglas unificadas con respecto a la etapa de desarrollo y la seguridad de cada grupo de edad según lo aconsejado por los comités de asuntos médicos, de entrenamiento y regulatorios de IMMAF. IMMAF no permite golpes en la cabeza para competidores menores de 18 años.

498 atletas de 41 naciones se han registrado para competir, un aumento significativo con respecto a los Mundiales Juveniles de 2021 que atrajeron a 331 atletas de 23 naciones a Bulgaria.

El estándar también aumentará, ya que el nivel técnico mínimo requerido este año para los jóvenes de 14 a 17 años será el grado «naranja», mientras que el grado «amarillo» seguirá siendo el requisito para los jóvenes de 12 a 13 años.

Los atletas registrados ahora deben cumplir con los requisitos de calificación, aprobar la autorización médica previa, el proceso de elegibilidad de IMMAF y los pesajes previos al evento para ingresar al sorteo del torneo el 16 de agosto, cuando se anunciarán la lista final de competidores y los partidos del primer día.

