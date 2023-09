N5 iniciará expansión global tras inversiones de los mayores bancos internacionales

(13/Sep/2023 – web) Panamá.- N5 Now, una empresa de software para la industria financiera que registra tasas anuales de crecimiento del 200%, ha captado la atención de grandes inversores en una reciente ronda. Con un interés de inversión ocho veces mayor de lo esperado, la compañía ahora cuenta con nuevos aliados estratégicos para respaldar su desarrollo y atender la alta demanda en lugares donde aún no tiene operaciones. En la actualidad, N5 tiene presencia en 15 países, destacando Panamá como uno de los mercados pioneros en su expansión. Además, la compañía está proyectando la apertura de nuevas oficinas en otras nueve regiones, con la expectativa de culminar el año 2023 experimentando un aumento del 60% en su fuerza laboral.

Los inversores que participaron en la ronda son: Illuminate Financial, una empresa de capital de riesgo que cuenta con Limited Partners (LP) de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, como J.P. Morgan, Citi, Barclays, BNY Mellon, S&P Global y Jefferies; Exor Ventures, la rama de inversiones de riesgo de Exor N.V., holding controlado por la familia Agnelli y accionista de Ferrari, Stellantis, CNHI y The Economist; Madrone Capital Partners, una empresa de capital privado asociada a la familia Walton, accionistas mayoritarios de Walmart; LTS Investments, la holding de inversiones, Telles y Sicupira; Arpex Capital, la holding de inversiones de los emprendedores André Street y Eduardo Pontes; y Overboost, una empresa de Venture Builder y gestión de fondos.

Explosiva expansión global

Para Julian Colombo, CEO de N5 Now, este movimiento fue impulsado por el deseo de contar con socios estratégicos de alto nivel que aporten la experiencia de mercado que estas empresas poseen. «Experimentamos un crecimiento exponencial de la demanda, superando nuestras previsiones más optimistas. En lugares donde aún no operamos, la lista de interesados ha crecido significativamente, con clientes que solicitan nuestra plataforma con anticipación. Por lo tanto, hemos entendido que era el momento de incorporar grandes socios con la experiencia que nos permitirá atender a estos clientes más rápidamente y seguir nuestro crecimiento a nivel global», afirma.

N5 Now, fundada en 2017 por ejecutivos principalmente del sector bancario, tiene como objetivo transformar la industria financiera, brindando eficiencia a las instituciones financieras y preparándolas para las nuevas demandas del sector. Entre sus clientes se encuentran empresas de renombre como Mastercard, Santander, Credicorp Bank (Panamá), Zurich, Sudameris, Banco Atlas, N26 y BCP.

«La gestión del complejo proceso de ventas de productos financieros regulados es un gran desafío en la industria», afirma Mark Beeston, Fundador de Illuminate Financial. «La mayoría de las soluciones existentes son costosas, ineficientes y desarrolladas internamente, conectando CRM/BPM adaptados que no capturan completamente el recorrido del cliente. La suite de soluciones N5 está hecha a medida para la industria de servicios financieros y aborda este vacío de frente. Estamos encantados de dar la bienvenida a N5 a la cartera de Illuminate Financial y apoyar a este impresionante equipo en la próxima fase de su trayectoria».

Entre los productos y servicios ofrecidos, la plataforma N5 Now es el producto estrella. Con una implementación rápida lo que resulta en un aumento de la productividad comercial en un 53%, mejorando el NPS en más de 21 puntos y reduciendo los costos de distribución en un 16%, permite obtener resultados tangibles en 100 días. La suite es una plataforma sistemática con integración nativa de todos los softwares necesarios para una institución financiera, como CRMs, BPMs, incentivos y omnicanal, lo que permite derribar la barrera natural que impide que un banco innove, ya que libera a estas instituciones de la complejidad de sus sistemas heredados.

Vía Sherlock