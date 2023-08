Desenlace impactante: La temporada final de Señora Acero llega a Telemundo Internacional

(14/Ago/2023 – web) Panamá.- Telemundo Internacional anuncia el estreno de la última temporada del éxito Señora Acero, la serie basada en hechos reales que cautivó a los fanáticos del género a partir del martes 22 de agosto, con episodios estreno de lunes a viernes a las 11:10PM COL/PAN.

Protagonizada por la actriz mexicana Carolina Miranda (¿Quién Mato a Sara?) y el actor argentino David Chocarro (100 Días para Enamorarnos) junto a Paulina Gaitán (Narcos), William Miller (Warrior Nun), y Mauricio Islas (Rosario Tijeras) la temporada final promete todas las emociones que brinda una historia que refleja una de las realidades más temibles de Latinoamérica.

En esta nueva temporada final han pasado seis años, y Vicenta Acero (Carolina Miranda) quien se dedica a ayudar a los inmigrantes a cruzar la frontera con Estados Unidos, se enfrenta a muerte y cara a cara con sus enemigos, entre ellos el voraz Teca Martínez, que resurge de entre las cenizas en busca de venganza.

El mundo de Vicenta Acero ahora gira alrededor de su hijo, (algo similar a lo que vivió la primera Señora Acero con su hijo Chava en la primera y segunda temporada) quien estará en peligro y la obligará a arriesgarlo todo para proteger a su familia, pero sobre todo a su hijo de una implacable persecución que se desatará desde el comienzo de esta temporada.

“A través de mi papel, lucho por mi familia, por su seguridad, su paz, sin embargo, los enemigos no nos dejan tranquilos y con sus guerras crean conflicto en nuestras vidas. Me siento muy orgullosa de este personaje empoderado, líder, cabeza de la familia, que ahora está engrandecida por su primogénito” afirmó Carolina Miranda invitando a Latinoamérica a no perderse el desenlace final.

QUIÉN ES LA MUJER DE LA VIDA REAL QUE INSPIRA

EL ÉXITO DE “SEÑORA ACERO”

Señora Acero sigue la línea de «Escobar, el patrón del mal» y «El señor de los cielos», que marcaron un sello en el subgénero de la narcoserie ya que está inspirada en hechos reales, la vida de «La Reina del Pacífico», Sandra Avila Beltrán.

Señora Acero narra los sucesos que protagonizó Sandra Ávila Beltrán. Una mujer que fue apodada por los medios de comunicación como «La Reina del Pacífico». Esta misteriosa mujer nació el 11 de octubre de 1960, en Mexicali, Baja California. Formó parte de una familia de contrabandistas y su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, quien es conocido como “El jefe de jefes“. De esta manera, siempre estuvo rodeada de capos del narcotráfico.

Contrajo matrimonio dos veces; ambos eran comandantes de la policía antidrogas y terminaron convirtiéndose en traficantes. De acuerdo con la policía, «La Reina del Pacífico» llegó al poder debido a su físico y su belleza, pero principalmente por su inteligencia. Durante mucho tiempo, Sandra Ávila Beltrán pasó desapercibida hasta que la policía descubre más de nueve toneladas de cocaína en septiembre de 2007, y deciden detenerla.

Aunque fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y de asociación delictiva en Estados Unidos, la mujer que inspira Señora Acero sí fue acusada de apoyar a una persona que estaba relacionada con el narcotráfico. Después de pasar siete años en la cárcel fue liberada en 2015.

¡No te pierdas la temporada final de “Señora Acero”, a partir del martes 22 de agosto solo por Telemundo Internacional!

