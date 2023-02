LA BREA, la serie fenómeno que triunfa en Estados Unidos, estrena su segunda temporada

El agujero de la Brea abre un mundo alrededor que nadie entiende o puede controlar, es un caos total

(18/Feb/2023 – web) LatAm.- El próximo martes 21 de febrero, Universal + trae el esperado estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de ciencia ficción La Brea. Esta apocalíptica producción, cuenta la historia de una épica aventura que se vive cuando un gigantesco hoyo se abre en Los Ángeles tragándose a cientos de personas, edificios y más. Los que cayeron se encuentran en una misteriosa y peligrosa tierra primitiva, en donde su única alternativa es unirse para sobrevivir. Entretanto, el resto del mundo trata desesperadamente de entender la situación… En busca de respuestas, la destrozada familia Harris busca reencontrarse, para lograrlo tendrá que descubrir los secretos de este inexplicable acontecimiento.

La serie creada por el guionista y actor estadounidense David Appelbaum, (The Mentalist, NCIS, Castle) experimenta un viaje en el tiempo que ha cautivado a millones de televidentes y en esta segunda entrega de 12 episodios, la familia Harris continuará separada tras la caída de Josh Harris (Jack Martin) en un agujero que lo llevará a 1988, mientras su padre Gavin Harris (Eoin Macken) y su hermana Izzy Harris (Zyra Gorecki) se embarcarán en una misión prehistórica para salvar a su ex esposa Eve (Natalie Zea) de la fatídica visión que experimentó al finalizar la 1ª temporada, en la que vio su muerte.

Eoin Maken, actor irlandés que da vida a Gavin Harris comenta “La Brea es una aventura que muestra las películas que veíamos en los 80´s o 90´s, es un poco como eso. Yo crecí viendo Indiana Jones, Jurassic Park y otras series de ciencia ficción que son mis favoritas, pero creo que lo más divertido de La Brea es el suspenso constante y el siempre estar intentando descubrir algo. Es una aventura sin fin y es muy divertido leer el guión por que no sabemos que va a pasar, eso me encanta, porque te llevan a esta hazaña y no tienes ni idea de lo que va a suceder después”

La Brea filmada entre Australia y Los Angeles, está protagonizada por Natalie Zea, Eoin Macken, Chiké Okwonko, Zyra Gorecki, Jack Martin, y John Seda (Chicago PD).

Los suscriptores de Universal + pueden revivir todos los episodios de la primera temporada de La Brea on-demand tanto en la App, como en la plataforma VOD, a través de los operadores de cable de la región.

¿A dónde han ido los que cayeron? ¿Se encontrarán con vida? ¿Habrán ido a un mundo paralelo?

No te pierdas La Brea en exclusiva por Universal +, a partir del 21 de febrero.

Vía Praestigium