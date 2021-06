Laverne Cox es la nueva Host de las alfombras rojas de E! Entertainment

La actriz cuatro veces nominada al Emmy, productora ganadora del Emmy y una destacada defensora de los derechos de igualdad y oradora pública, llegará a E! Entertainment como la nueva host de las Alfombras Rojas ¨Live From E!¨ a partir de Enero 2022.

«Estoy muy emocionada y profundamente honrada de ser la anfitriona de la icónica cobertura de la alfombra roja de E!. Durante muchos años me despertaba temprano en los días de entrega de premios, ponía mis bocadillos en su lugar y miraba la cobertura de E! todo el día», expresó Cox.

«Soñé con caminar por las alfombras rojas. Ahora, no solo he tenido varios momentos divertidos e increíbles en la alfombra roja, también puedo ser una guía de alfombra roja para la exigente audiencia de E! y charlar con mis colegas y personas a las que admiro profundamente para estos eventos tan especiales en sus vidas», agregó Laverne.

Cox finalizó: «No puedo esperar para comenzar mientras espero cumplir fantasías de moda para todas las edades, cariño».

«Laverne Cox es una persona que toma riesgos, una pionera innovadora y una tour de force de la moda», agregó Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de entretenimiento en vivo, eventos especiales y E! News, NBCUniversal Television & Streaming. «A medida que continuamos evolucionando la forma en que cubrimos las noches más importantes de Hollywood, la pasión de Laverne y su amplio conocimiento de la comunidad de la moda resuena en nuestra audiencia y esperamos verla brillar al otro lado de las vallas de terciopelo».

Aclamada por su papel innovador de Sophia Burset en la serie aclamada por la crítica, ¨Orange Is The new Black¨, Laverne logró ser reconocida como la primera actriz abiertamente transgénero en ser nominada para un Emmy de actuación en prime-time y la convirtió en la primera mujer trans de color en tener un rol protagónico en una serie de televisión con guión convencional.

¿Listos para vivir una nueva experiencia de las Alfombras Rojas de E! junto a la maravillosa Laverne Cox?

